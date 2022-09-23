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【放寬檢疫】本港下周一起實施「0+3」機場入境方案　一文看清4個便利來港新措施詳情

理財智慧 16:22 2022/09/23

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港府今公布，下周一（26日）起，機場入境檢疫方案，將由現時的「3+4」改為「0+3」。另上機前48小時只需進行快測、未完成接種疫苗港人可登機回港，以及「來港易」、「回港易」計劃人數不設限額，適用內地及澳門。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

行政長官李家超今主持「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布下周一起，由海外及台灣入境香港方案改為「0+3」，即無需酒店隔離，只需於家中或自選住宿地點進行3日醫學監察。另外，抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，可自選交通工具離開機場，回家或於酒店等待核酸檢測結果。

抵港人士取得陰性核酸檢測後，頭3天（即0日至2日）會獲派黃碼，期間可外出，但該3日不能入食肆及酒吧等有主動核查的表列處所。第3天如獲早一日的核酸檢測陰性，即可解除黃碼限制。

【回復自由行】香港下周一推行「0+3」 除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽【詳情見下頁

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另外3項便利來港新措施包括：

  • 由現時上機48小時前須持有核酸陰性證明，改為只須提交快測的24小時陰性結果。
  • 未完成接種疫苗的本港居民可登機返港，惟回港後須按現行程序才獲疫苗通行證。
  • 「來港易」、「回港易」計劃人數不設限額，並適用內地所有地方及澳門來港人士。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文 : 陳楚琨

來港易 回港易 疫苗通行證 疫苗 疫情 機場 澳門 住宿 香港 酒店

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