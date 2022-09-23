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筲箕灣形薈兩房1020萬沽　6年帳蝕309萬

股樓投資 15:38 2022/09/23

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美國聯儲局連番加息，令不少業主劈價賣樓。中原地產黎百祥說，筲箕灣形薈1B座高層A室，實用面積491平方呎，兩房間隔，望開揚山景，早前以1,020萬元易手，實用呎價約20,774元。代理透露，原業主買入單位後，因疫情關係，家人未有來香港居住，加上加息陰霾下，所以大幅減價賣樓，最初叫價1350萬元，終減價330萬元。

黎百祥說，買家屬於外區分支家庭，睇樓超過一年，鍾情單位全新未曾入住，加上附設特高樓底，故即睇即買。

資料顯示，原業主於2016年11月以1,329萬元買入單位，持貨6年，現帳面蝕309萬元。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

形薈 加息 中原地產 筲箕灣 二手市場 私人屋苑

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