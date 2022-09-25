【宅經濟】遊戲界吸新血　瞄準大學專科生

▲ 宅經濟帶動電子遊戲行業發展，人才需求增加。(法新社圖片)

創新產業對年輕人才需求更大，疫情下宅經濟冒起，遊戲行業增長快，人手更短缺，遊戲開發技能更與傳統商業應用有所重複，招募新人難度更高。

市場分析機構Newzoo早前有報告提到，2021年全球遊戲市場價值為1,927億美元（約1.5萬億港元），比2020年增長了7.6%；而2022年趨勢持續，整體消費者支出會達到2,031億美元（約1.6萬億港元），該機構強調是一個新紀錄。

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而事實上，遊戲業界亦普遍認為，疫情令數碼娛樂行業升溫，多個業務範疇如串流影片、手機遊戲、家用遊戲及電腦遊戲等，都有不錯增長，帶動行業供應鏈各項需求，當中包括業內人才。

提供實習 與財金業搶人

香港數碼娛樂協會主席彭子傑，亦是遊戲開發商火狗創意公司董事總經理，他坦言業內招聘困難情況仍然存在，雖然每年都有畢業生加入市場，但要找到理想遊戲開發人才仍然困難。彭指出，遊戲開發人力資源需求主要可分3部分：

1.術及設計創作：如遊戲動畫設計師、人物設計師、3D模型設計師等。

2.遊戲開發：程式設計專才。

3.後台技術：例如綫上遊戲的伺服器系統設計及管理、交易系統管理維護及數據庫管理等工作。

彭子傑表示，3個主要工種都需要人才加入，尤其是遊戲開發及後台技術方面，更要在非遊戲市場的勞動人口中競爭。近年各行業都談數碼轉型，尤其是財金銀行業方面，對程式開發及系統維護等人手都有需求，直接與遊戲行業競爭人手，他坦言，雖然行業薪酬有普遍提升，但亦難與財金業比較，不過他指出，仍有思考如何吸引人才入行。

▲ 香港數碼娛樂協會主席彭子傑表示業界會透過不同渠道，提早接觸開發人才，吸引他們入行。(彭振濠攝)

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大學或專科畢業生是各行業招募新人的目標，對遊戲行亦然，彭子傑以遊戲開發人員為例，程式開發本科優異生可選擇加入其他科技公司或大企業，所以遊戲業界都會研究如何與這批新人建立聯繫，提早與大學或專科學院學生接觸，介紹遊戲行業實際情況，甚至提供實習機會，可及早令新人產生興趣。

彭又提到，不少攻讀電腦相關科技的人才畢業後可能轉行，倘業界能及早令他們了解遊戲開發業，令他們產生興趣，就不會讓人才流失。

青年參與實習計劃 加深行業興趣

遊戲行業一直有較獨特的需求，與開發傳統商業應用不完全相同。因遊戲涉及創作，能吸引有熱誠、想創造自己遊戲的年輕人加入，亦有因不斷接觸及摸索，漸漸發現興趣的新人。

蔡浚泓（Stephen）在明愛專上學院攻讀數碼娛樂科技理學士課程三年級，尚有一年畢業的他，調整了當初的志願，自行進修繪圖課程，更透過「創意香港」贊助，參加香港數碼娛樂協會主辦的「香港遊戲優化和推廣計劃」，加入了明智教育科技當實習生，參與開發「光之魔法」遊戲的工作。Stephen坦言，自學電腦畫畫只有一年，所以在明智教育科技吸收了不少實戰知識，更加深了未來入行的興趣。

修讀的課程主要是程式編寫，加上自學繪畫，他認為結合兩方面的技術，有利未來在行內發展。而實習令他明白到，本港遊戲業有一定發展空間，而其作品更有機會變成「光之魔法」遊戲中的武器，甚有滿足感。

▲ Stephen自學電腦繪圖，希望結合本身的程式開發技術，日後能在行業有更佳發展。(彭振濠攝)

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仍持續進修 開發遊戲作目標

麥偉明（Jackie）是香港專業教育學院遊戲及動畫高級文憑一年級生，有機會參與遊戲測試，又能製作遊戲中的3D模型，令本身愛玩遊戲的他更決意入行。Jackie同是透過遊戲優化和推廣計劃，加入開發商「隅遊方」實習，實習工作一洗他對遊戲開發行業的想法。「本以為開發遊戲一定要通宵達旦，但原來同事們都準時下班，工作亦沒有想像中辛苦。」

或許是對遊戲的熱誠，令Jackie對今次實習更享受，加深了對行業的興趣。他最初認為香港在遊戲開發市場上，難與其他地區競爭，現在看到開發者成功及有利可圖，對入行就更有信心，而工作亦讓他明白到，課堂學到的在實際環境中未必完全可用，仍要不斷學習，未來仍會持續進修，目標是開發自己的遊戲。

▲ Jackie實習後對行內工作改觀，更希望能開發出屬於自己的遊戲。(彭振濠攝)

記者：彭振濠

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