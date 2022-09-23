【新股IPO】內地AR/VR服務商飛天雲動據報已開展預路演　擬集資最多近8億

▲ 內地AR/VR服務商飛天雲動據報已開展預路演 擬集資最多近8億

內地AR/VR內容及服務商飛天雲動已通過上市聆訊，據外電引述消息指，飛天雲動已開展預路演，評估投資者需求，擬集資5000萬至1億美元（約3.9億至7.85億港元）。申萬宏源香港為獨家保薦人。

飛天雲動成立於2008年，主要從事提供各種與AR/VR相關服務的業務，包括AR/VR營銷服務、AR/VR內容、 AR/VR SaaS及IP業務。

據招股書引述艾瑞諮詢的資料，按收入計，飛天雲動於中國的AR/VR內容及服務市場排名第一，於2021年佔市場份額的2.6%。按收入計，亦在中國的AR/VR服務市場（為AR/VR內容及服務市場的一部分）排名第一，於2021年佔市場份額的13.5%。

今年首三個月收入按年升65%至2.3億元（人民幣，下同），其中，AR/VR營銷服務為主要收入來源，佔比達72.3%，其次為AR/VR內容，佔比為23.5%。期內，盈利按年升3.4倍至3827.8萬

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編輯：袁諾曦

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