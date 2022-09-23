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【日本開關】日本放寬入境政策　「日本自由行」即登香港Google搜尋榜首

科技 15:23 2022/09/23

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「日本自由行」成為今日（23日）的香港Google搜尋第一位。

日本首相岸田文雄昨（22日）宣布，日本將於10月11日恢復個人旅遊免簽證入境，意味著開放海外旅客個人自由行。消息一出，隨即引起大批港人關注，其中「日本自由行」更成為今（23日）的香港Google搜尋第一位。

【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？

【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）

截止今日下午3時，香港Google搜尋趨勢顯示，「日本自由行」以超過一萬筆搜尋量，成為香港Google搜尋榜首，遠超第二位「秋分」。另外，「機票」則以2,000多筆搜尋量，排名第四。

航班搜索量　持續增長

另外，攜程集團旗下全球旅遊平台Trip.com也表示，截至9月22日上午10時，Trip.com（香港）航班搜索量較上週同期錄得20%增長，隨後數據在當日下午一直上升；而至晚上10時當日本公佈允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上週同期三倍之多。

由9月22日凌晨至9月23日早上10時30分，Trip.com（香港）航班搜索量總計較上周同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。

責任編輯：曾曉汶

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