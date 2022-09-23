上車客無懼加息　410萬購211呎迷你戶　上手業主7年帳蝕近16萬

雖然香港已經加息，但仍有上車客入市。美聯物業李振榮說，筲箕灣柏匯低層J室，實用面積211平方呎，開放式間隔，日前以410萬元易手，實用呎價約19,431元，買家為上車客。

代理透露，買家認為柏匯樓齡細，而且鄰近港鐵西灣河站，交通方便，加上樓價吸引，所以趁機入市，不怕香港加息。

資料顯示，原業主於2015年9月以425.9萬元購入上述物業，持貨7年，現帳面蝕讓15.9萬元。

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