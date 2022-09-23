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【日本旅遊】港府公佈「0+3」　Trip.com：航班搜索量飈95倍　日本將開通自由行後機票訂單急增7倍

股市 16:48 2022/09/23

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日本將重啟自由行　Trip.com：香港飛日本機票訂單量急增7倍、航班搜索量飈51倍

日本為港人旅遊熱點，日本日前將於10月11日恢復個人旅遊免簽證入境，意味容許自由行，香港人到日本旅行意欲急增。有航空公司即加派來回香港及日本的班次，同時，據旅遊預訂平台Trip.com母企攜程 （09961） （美：TCOM）表示，在港府公佈「0+3」後，周五（23日）0：00至15：45期間，航班瀏覽人次較上周同期激增120倍。

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，，由9月22日零晨至9月23日早上10時30分，Trip.com （香港） 航班搜索量總計較上周同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。

葉卓銘補充，截至今日（23日）14：30，Trip.com（香港）航班搜索量激增95倍，訂單量較上周同期增長50%。

日本東京、泰國曼谷成首選目的地

航班方面，葉卓銘稱，前五個出境目的地分別是東京、曼谷、大阪、首爾和新加坡，訂單增幅較上週同期分別為650%（東京）、200%（曼谷）、30%（大阪）、100%（首爾）和100%（新加坡）。

現時旅客入境日本，若已接種三針日本認可的新冠疫苗，入境時毋須出示檢測陰性結果，但仍要申報資料。

（第二版更新數據）

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