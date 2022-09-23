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【日本旅遊】日本將重啟自由行　Trip.com：香港飛日本機票訂單量急增7倍、航班搜索量飈51倍

股市 14:46 2022/09/23

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日本將重啟自由行　Trip.com：香港飛日本機票訂單量急增7倍、航班搜索量飈51倍

日本為港人旅遊熱點，日本日前將於10月11日恢復個人旅遊免簽證入境，意味容許自由行，香港人到日本旅行意欲急增。有航空公司即加派來回香港及日本的班次，同時，據旅遊預訂平台Trip.com母企攜程 （09961） （美：TCOM）表示，由9月22日零晨至9月23日早上10時30分，Trip.com（香港）航班搜索量總計較上週同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至9月22日上午10時，Trip.com （香港） 航班搜索量較上週同期錄得20%增長，隨後數據在當日下午一直上升；而至晚上10時當日本公佈允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上週同期三倍之多。

現時旅客入境日本，若已接種三針日本認可的新冠疫苗，入境時毋須出示檢測陰性結果，但仍要申報資料。

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經濟 航空 日本 香港 自由行

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