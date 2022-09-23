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美新冠失業救濟金或被騙3579億 金額大幅上升

環球社會熱點 15:26 2022/09/23

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美國在新冠肺炎疫情期間推出失業救濟金，幫助受影響民眾。有調查報告顯示，有騙徒或利用死者身份證明，騙取多達456億美元，金額與一年相比大幅增加一倍多。

拜登演説完落台表現迷失 東張西望兼口噏噏（有片） 【下一頁】

美國勞工部委派聯邦檢察官調查疫情失業救濟金騙案，調查報告周四（22日）發表，估計聯邦政府被騙取約456億美元（約3,579億港元），與一年增估算大幅增加296億美元（約2,323億港元）。

報告指騙徒利用死亡人士或不合資格退休人士的身份，同時在多州申請疫情失業救濟金，騙取數以10億美元政府援助。報告亦指出，騙徒使用難以追蹤的可疑電郵，使調查更困難。報告發現，共逾20萬組死亡人士的社會保護號碼被利用。

尹錫悅訪美晤拜登 被揭私下爆粗鬧美國會議員（有片） 【下一頁】

聯邦檢察官本周初起訴47人，指控他們透過疫情下的兒童食物援助計劃，騙取聯邦政府2.5億美元（約19.6億港元）。

美國早於疫情大爆發初期已啟動失業救濟金資助，去年司法部長加蘭（Merrick Garland）發起調查，發現當局或被騙去160億美元（約1,256億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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