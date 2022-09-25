【室內設計】港企疫下綫上監工免工程延誤　「揀客」增員工歸屬感　

疫情衝擊全球，各國都先後制定了不同的入境防疫規定，除了影響旅遊業外，企業亦難以派人出差。室內及建築設計公司AB Concept利用2大策略，包括1）改變工程工序，綫上監管進度，以及2）指派當地員工主責設計項目，解決疫下出差難的挑戰，同時加強員工的歸屬感。

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該企的合夥人兼董事總經理李震鑾指，雖然疫情為各行各業有來很多不穩定因素，部分企業在做決定前會有更多和更長時間的考量，但普遍企業都能在疫情爆發的初期作出即時的反應和相應安排，如香港四季酒店，利用疫情旅客較少的時期，為酒店大堂作翻新工程，在減少對當前酒店業務和客人入住體驗的影響下，為未來的客人提供更好的服務。

雖然疫情對AB Concept的業務沒有太大影響，但李震鑾稱

室內設計不只是指如何裝潢，更甚的是，如何打造一個空間，營造相應的空間感給身處其中的人去體會，所以設計師一般都要親身到該場所或地盤上視察、監控等。

奈何，該企有近一半的業務是海外的設計項目，各國的入境防疫規定，成為該企在執行設計項目時的一大挑戰。

即使設計師可以透過視像會議與各持份者為設計方面進行溝通和修改，但工程不能等疫情過後或必須有設計師到場才能開始。因此，該企因應不同的設計項目，在工程方面都作出了微調。

用Zoom監工 免工程延誤

李震鑾以一項在廈門的酒店設計項目為例，由於設計師無法前往當地監工，要事先要求將工程所需的物料樣版寄到香港，讓設計師進一步確認物料才開始進行工程。工程開始後，亦要經常與工程團隊進行視像通話，

當地真的是有人拿著手機，用Zoom讓我們可以視察場地，

好讓香港的設計師了解地盤的情況。最終，該項目成功在疫情期間，於預定的時間內完成。

設計師出差除了是到當地工作，還是為了可以親眼目睹自己的設計成果。以往跨國工作不受限制，盡管AB Concept在日本、台灣和米蘭等地設有辦公室，都不會刻意就設計項目的地區，而安排由當地的設計師負責跟進。

惟李震鑾留意到員工

看著自己的『親生孩子出生』帶給他們工作上的成功感，這份成功感正正就他們會留在公司的原因。

疫下「揀客」 為讓員工親睹成品

因此，他刻意為台灣員工接下一些當地的設計項目，並安排台灣員工負責跟進該項目。方便工作之餘，可以讓員工最先目睹自己的設計成品，增加對工作的成功感和歸屬感。

雖說沒有遇上嚴重的人才不足問題，但李震鑾強調，員工是最大的資源，必須打造良好的工作環境和氣氛，盡量滿足員工需要。他更笑言，曾經有香港同事在年終的公司意見表上，表明想飲湯，及後才發現有不少員工獨居且想念「自家飯」。自此，該企每個月均會為員工提供老火湯。

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記者：殷凱怡

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