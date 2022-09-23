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【新股IPO】4新股首日招股　艾美疫苗孖展已足額認購、中創新航錄3958萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

股市 21:55 2022/09/23

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4隻新股周五（23日）起招股，現在共有5隻新股正在招股，綜合各券商數據顯示，健世科技 （新上市編號：09877） 及艾美疫苗 （新上市編號：06660） 均獲足額認購。但近期新股孖展反應冷淡，以現時孖展認購額計算，內地鋰電池生產商中創新航科技  （新上市編號：03931） 表現最好，截至周五下午7時半，中創新航孖展暫錄3958萬元，其中，華泰錄1973萬元孖展。

其次為百德醫療 （新上市編號：06678） ，截至周五6時孖展暫錄2167萬元，富途錄1100萬元孖展認購。另外，內地疫苗生產商艾美疫苗孖展則有1986萬元，其中，富途錄1000萬孖展。健世科技截至周五下午6時，暫錄2350萬元孖展認購，當中老虎國際錄2042萬元孖展。

本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 截止周五下午7時半，GC暫錄572萬元孖展，當中華盛證券錄得260萬元孖展。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

當中，百德醫療周二（27日）截止招股，預計10月5日掛牌；中創新航、艾美疫苗，及GC Construction均於周三（28日）截止招股，中創新航及艾美預計10月6日掛牌；健世科技於周四（29日）截止招股，GC及健世均預計10月10日掛牌。

新股 孖展認購額 超購倍數 申購截止日 招股詳情
中創新航 （03931） 3958萬 未足額 9月28日 【按此】
艾美疫苗 （06660） 400萬 0.26倍 9月28日 【按此】
健世科技 （09877） 2350萬 足額認購 9月29日 【按此】
GC CONSTRUCTION （01489） 572萬 未足額 9月28日 【按此】
百德醫療 （06678） 2167萬 未足額 9月27日 【按此】

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孖展 IPO 港股 健世科技－B（09877） 艾美疫苗（06660） 中創新航（03931） 百德醫療（06678）

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