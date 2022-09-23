【新股IPO】4新股首日招股　艾美疫苗孖展已足額認購、中創新航錄3958萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

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【美股市況】PMI數據超預期 英鎊37年低油價穿80關 美滙發狂升穿112 道指跌412點穿3萬關（不斷更新）
4隻新股周五（23日）起招股，現在共有5隻新股正在招股，綜合各券商數據顯示，健世科技 （新上市編號：09877） 及艾美疫苗 （新上市編號：06660） 均獲足額認購。但近期新股孖展反應冷淡，以現時孖展認購額計算，內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） 表現最好，截至周五下午7時半，中創新航孖展暫錄3958萬元，其中，華泰錄1973萬元孖展。
其次為百德醫療 （新上市編號：06678） ，截至周五6時孖展暫錄2167萬元，富途錄1100萬元孖展認購。另外，內地疫苗生產商艾美疫苗孖展則有1986萬元，其中，富途錄1000萬孖展。健世科技截至周五下午6時，暫錄2350萬元孖展認購，當中老虎國際錄2042萬元孖展。
本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 截止周五下午7時半，GC暫錄572萬元孖展，當中華盛證券錄得260萬元孖展。
當中，百德醫療周二（27日）截止招股，預計10月5日掛牌；中創新航、艾美疫苗，及GC Construction均於周三（28日）截止招股，中創新航及艾美預計10月6日掛牌；健世科技於周四（29日）截止招股，GC及健世均預計10月10日掛牌。
|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|申購截止日
|招股詳情
|中創新航 （03931）
|3958萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|艾美疫苗 （06660）
|400萬
|0.26倍
|9月28日
|【按此】
|健世科技 （09877）
|2350萬
|足額認購
|9月29日
|【按此】
|GC CONSTRUCTION （01489）
|572萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|百德醫療 （06678）
|2167萬
|未足額
|9月27日
|【按此】
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