【新股IPO】4新股首日招股　孖展均未足額、中創新航暫錄1883萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

4隻新股周五（23日）起招股，現在共有5隻新股正在招股，綜合各券商數據顯示，全部孖展均未獲得足額認購。雖然孖展反應冷淡，但當中以內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） 表現最好，截止周五下午5時半，中創新航孖展暫錄1883萬元，其中，富途錄得1300萬元孖展。

其次為百德醫療 （新上市編號：06678） ，次日孖展暫錄1506萬元，富途借出1000萬元。另外，內地疫苗生產商艾美疫苗 （新上市編號：06660） 孖展則有1539萬元，其中，富途錄900萬孖展。

本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 截止周五下午5時半錄486萬元孖展，當中華盛證券錄得220萬元孖展。

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當中，百德醫療周二（27日）截止招股，預計10月5日掛牌；中創新航、艾美疫苗，及GC Construction均於周三（28日）截止招股，中創新航及艾美預計10月6日掛牌；健世科技於周四（29日）截止招股，GC及健世均預計10月10日掛牌。

新股 孖展認購額 超購倍數 申購截止日 招股詳情 中創新航 （03931） 1883萬 未足額 9月28日 【按此】 艾美疫苗 （06660） 400萬 未足額 9月28日 【按此】 健世科技 （09877） 2226萬 未足額 9月29日 【按此】 GC CONSTRUCTION （01489） 486萬 未足額 9月28日 【按此】 百德醫療 （06678） 1506萬 未足額 9月27日 【按此】

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