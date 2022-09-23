【新股IPO】4新股首日招股 孖展均未足額、中創新航暫錄1883萬 一文看清所有新股認購表現（附表）
股市 14:20 2022/09/23
4隻新股周五（23日）起招股，現在共有5隻新股正在招股，綜合各券商數據顯示，全部孖展均未獲得足額認購。雖然孖展反應冷淡，但當中以內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） 表現最好，截止周五下午5時半，中創新航孖展暫錄1883萬元，其中，富途錄得1300萬元孖展。
其次為百德醫療 （新上市編號：06678） ，次日孖展暫錄1506萬元，富途借出1000萬元。另外，內地疫苗生產商艾美疫苗 （新上市編號：06660） 孖展則有1539萬元，其中，富途錄900萬孖展。
本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 截止周五下午5時半錄486萬元孖展，當中華盛證券錄得220萬元孖展。
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當中，百德醫療周二（27日）截止招股，預計10月5日掛牌；中創新航、艾美疫苗，及GC Construction均於周三（28日）截止招股，中創新航及艾美預計10月6日掛牌；健世科技於周四（29日）截止招股，GC及健世均預計10月10日掛牌。
|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|申購截止日
|招股詳情
|中創新航 （03931）
|1883萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|艾美疫苗 （06660）
|400萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|健世科技 （09877）
|2226萬
|未足額
|9月29日
|【按此】
|GC CONSTRUCTION （01489）
|486萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|百德醫療 （06678）
|1506萬
|未足額
|9月27日
|【按此】
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