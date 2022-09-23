【新股IPO】4新股首日招股　孖展均未足額、中創新航暫錄1618萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

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【港股市況】行政長官將主持「應對疫情指導及協調組」記者會、旅遊股造好 恒指跌幅收窄至100點內（不斷更新）
4隻新股周五（23日）起招股，現在共有5隻新股正在招股，綜合各券商數據顯示，全部孖展均未獲得足額認購。雖然孖展反應冷淡，但當中以內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） 表現最好，首日孖展暫錄1618萬元，其中，富途借出1100萬元。
其次為百德醫療 （新上市編號：06678） ，次日孖展暫錄1506萬元，富途借出1000萬元。另外，內地疫苗生產商艾美疫苗 （新上市編號：06660） 孖展則有400萬元。
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|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|申購截止日
|招股詳情
|中創新航 （03931）
|1618萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|艾美疫苗 （06660）
|400萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|健世科技 （09877）
|9萬
|未足額
|9月29日
|【按此】
|GC CONSTRUCTION （01489）
|238萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|百德醫療 （06678）
|1506萬
|未足額
|9月27日
|【按此】
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