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【新股IPO】4新股首日招股　孖展均未足額、中創新航暫錄1618萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

股市 14:20 2022/09/23

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一文看清新股認購表現

4隻新股周五（23日）起招股，現在共有5隻新股正在招股，綜合各券商數據顯示，全部孖展均未獲得足額認購。雖然孖展反應冷淡，但當中以內地鋰電池生產商中創新航科技  （新上市編號：03931） 表現最好，首日孖展暫錄1618萬元，其中，富途借出1100萬元。

其次為百德醫療 （新上市編號：06678） ，次日孖展暫錄1506萬元，富途借出1000萬元。另外，內地疫苗生產商艾美疫苗 （新上市編號：06660） 孖展則有400萬元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

新股 孖展認購額 超購倍數 申購截止日 招股詳情
中創新航 （03931） 1618萬 未足額 9月28日 【按此】
艾美疫苗 （06660） 400萬 未足額 9月28日 【按此】
健世科技 （09877） 9萬 未足額 9月29日 【按此】
GC CONSTRUCTION （01489） 238萬 未足額 9月28日 【按此】
百德醫療 （06678） 1506萬 未足額 9月27日 【按此】

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孖展 IPO 港股 健世科技－B（09877） 艾美疫苗（06660） 中創新航（03931） 百德醫療（06678）

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