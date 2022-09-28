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【新股IPO】中創新航現「抽飛」、孖展錄4750萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

股市 22:38 2022/09/28

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內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） 、艾美疫苗 （新上市編號：06660） 、本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 周三中午截止招股，其中，綜合券商數據顯示，中創新航孖展出現「抽飛」的情況，錄4750萬元，其中，富途錄2500萬元孖展。

據市場消息指，中創新航科技及艾美疫苗國際配售已獲足額認購。

艾美疫苗孖展則有3144萬元，當中富途錄2500萬元孖展。健世科技錄2760萬元孖展認購，當中老虎國際錄2150萬元孖展。GC CONSTRUCTION錄3478萬元孖展。

另外，百德醫療 （新上市編號：06678） 周二已截止公開招股，孖展錄得約3747萬元，未足額認購，其中，富途錄1800萬元孖展認購。百德醫療預計10月5日掛牌。

中創新航、艾美疫苗，及GC Construction均於周三（28日）截止招股，中創新航及艾美預計10月6日掛牌；健世科技於周四（29日）截止招股，GC及健世均預計10月10日掛牌。

新股 孖展認購額 超購倍數 申購截止日 招股詳情
中創新航 （03931） 4750萬 未足額 9月28日 【按此】
艾美疫苗 （06660） 3144萬 1倍 9月28日 【按此】
健世科技 （09877） 2911萬 0.25倍 9月29日 【按此】
GC CONSTRUCTION （01489） 3478萬 1.58倍 9月28日 【按此】
百德醫療 （06678） 3747萬 未足額 9月27日 【按此】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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港股 孖展 IPO 健世科技－B（09877） 艾美疫苗（06660） 中創新航（03931） 百德醫療（06678）

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