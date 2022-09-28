【新股IPO】中創新航孖展4750萬、未足額認購　艾美疫苗國際配售已足額認購　一文看清所有新股認購表現（附表）

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【台海局勢】台央行澄清 兩岸關係緊張或美元大升 不會外匯管制
5隻新股均於近日截止招股，其中，內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） 、艾美疫苗 （新上市編號：06660） 、本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 於周二（27日）截止孖展認購。綜合各券商數據顯示，健世科技 （新上市編號：09877） 、艾美疫苗 （新上市編號：06660） 及本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION孖展均獲足額認購。截至周三上午約10時半，中創新航孖展暫錄4750萬元，其中，富途錄2500萬元孖展。
據市場消息指，中創新航科技及艾美疫苗國際配售已獲足額認購。
艾美疫苗孖展則有3144萬元，當中富途錄2500萬元孖展。健世科技錄2760萬元孖展認購，當中老虎國際錄2150萬元孖展。GC CONSTRUCTION錄3478萬元孖展。
另外，百德醫療 （新上市編號：06678） 周二已截止公開招股，孖展錄得約3747萬元，未足額認購，其中，富途錄1800萬元孖展認購。百德醫療預計10月5日掛牌。
中創新航、艾美疫苗，及GC Construction均於周三（28日）截止招股，中創新航及艾美預計10月6日掛牌；健世科技於周四（29日）截止招股，GC及健世均預計10月10日掛牌。
|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|申購截止日
|招股詳情
|中創新航 （03931）
|4750萬
|未足額
|9月28日
|【按此】
|艾美疫苗 （06660）
|3144萬
|1倍
|9月28日
|【按此】
|健世科技 （09877）
|2911萬
|0.25倍
|9月29日
|【按此】
|GC CONSTRUCTION （01489）
|3478萬
|1.58倍
|9月28日
|【按此】
|百德醫療 （06678）
|3747萬
|未足額
|9月27日
|【按此】
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