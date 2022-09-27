【新股IPO】中創新航孖展4461萬　艾美疫苗國際配售已足額認購　一文看清所有新股認購表現（附表）

4隻新股周五（23日）起招股，現在共有5隻新股正在招股，綜合各券商數據顯示，健世科技 （新上市編號：09877） 、艾美疫苗 （新上市編號：06660） 及本地水泥承辦商GC CONSTRUCTION孖展均獲足額認購。截至周二上午約9時半，中創新航孖展暫錄4461萬元，其中，華泰錄1900萬元孖展。

據市場消息指，內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） 及艾美疫苗國際配售已獲足額認購。

另外，百德醫療 （新上市編號：06678） 孖展暫錄3706萬元，富途錄1800萬元孖展認購。健世科技暫錄2726萬元孖展認購，當中老虎國際錄2150萬元孖展。艾美疫苗孖展則有2506萬元。GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 暫錄2158萬元孖展。

百德醫療周二（27日）截止招股，預計10月5日掛牌；中創新航、艾美疫苗，及GC Construction均於周三（28日）截止招股，中創新航及艾美預計10月6日掛牌；健世科技於周四（29日）截止招股，GC及健世均預計10月10日掛牌。

新股 孖展認購額 超購倍數 申購截止日 招股詳情 中創新航 （03931） 4461萬 未足額 9月28日 【按此】 艾美疫苗 （06660） 2506萬 0.6倍 9月28日 【按此】 健世科技 （09877） 2726萬 0.17倍 9月29日 【按此】 GC CONSTRUCTION （01489） 2158萬 0.6倍 9月28日 【按此】 百德醫療 （06678） 3706萬 未足額 9月27日 【按此】

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