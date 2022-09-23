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拜登演説完落台表現迷失 東張西望兼口噏噏（有片）

環球社會熱點 14:22 2022/09/23

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美國總統拜登即將步入80歲，其健康狀況不時引起外界關注。拜登周三（21日）於紐約主持一場大會，發表演説後準備落台時表現迷失，期間不斷東張西望兼念念有詞。共和黨德州參議員克魯玆形容畫面可怕。

曼聯班主傳有意賣部分股份 英國首富都係忠粉想收購 【下一頁】

拜登（Joe Biden）主持全球基金第七次充資大會，他當日在台上演説完畢後，台下響起一片熱烈掌聲。

現場片段顯示拜登隨即準備落台，但他走到一半時突然停下腳步，滿臉困惑地望向四周。然後他又念念有詞，似乎是在問台下的人他應該怎樣步行下台，再走了幾步，看起來步伐蹣跚。

有人更對著咪高峰說：「總統先生，多謝你。」（Mr. President, thank you.）而拜登就表現得更加困惑，慢慢走落舞台。

曼聯班主傳有意賣部分股份 英國首富都係忠粉想收購 【下一頁】

這段影片迅速在社交媒體瘋傳，也令人質疑拜登年紀太老或者不適合於2024年再次參選。

德州參議院克魯玆（Ted Cruz）於社交媒體Twitter形容情景可怕，其通訊顧問也在自己的Twitter上形容拜登完全迷失在舞台上，指情況十分可怕和悲傷。

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責任編輯：鄭錦玲

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