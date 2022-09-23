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【重返社交平台】特朗普Facebook、Instagram帳號　最快明年1月可解禁

科技 16:25 2022/09/23

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Meta國際關係事務副總裁Nick Clegg透露，特朗普封殺令最快可在明年1月解除。

美國前總統特朗普（Donald Trump）因為去年初衝擊國會山莊事件，被指煽動支持者訴諸暴力，先後被Twitter、Meta及YouTube母公司Alphabet封殺，絕跡社交平台。近日Meta國際關係事務副總裁Nick Clegg就透露，特朗普封殺令最快可在明年1月解除。

【言論限制】YouTube、Meta推新措施　打擊網絡極端主義

【特朗普社交平台】Truth Social未能於Google Play上架　疑與內容政策有關

據外媒Gizmodo報道指，Meta旗下的社交平台Facebook和Instagram從2021年1月7日開始計算，對特朗普賬戶的禁令期限被設定為兩年，即明年1月7日將會到期。

近日Meta國際關係事務副總裁Nick Clegg表示，Meta將根據與專家討論，當特朗普的帳號解封後，會否存在對現實世界造成傷害的風險，來作決定。Clegg強調：「如果我們平台上有內容會導致對現實世界傷害，尤其是身體傷害，我們有明確的責任，必須對其採取行動。」

【特朗普平台】談「國會暴亂」遭封殺？　Truth Social被批壓制言論自由

責任編輯：曾曉汶

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