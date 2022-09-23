【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽

港府今日（23日）宣布，下周一（26日）推行入境「0+3」方案，即回港只需進行3日醫學監察，無需入住隔離酒店。睽違近3年，香港人於此可以出遊，隨着昨日日本宣布放寬旅客入境自由行，不少人都打算「返鄉下」。不過開關之初，日本必然人頭湧湧，想去旅行不妨考慮其他放寬入境限制的國家或地區。

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以下為大家搜羅各地入境條件及檢疫要求：

日本

通關日期：2022年10月11日

日本並無強制口罩令，但強烈呼籲民眾在室內和公共交通工具上戴口罩。

全面開放旅客免簽證入境

免檢測免隔離入境

撤銷入境人數上限

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示：「截至9月22日上午10時，Trip.com (香港) 航班搜索量較上週同期錄得20%增長，至晚上10時當日本公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上週同期三倍之多。由9月22日零晨至9月23日早上10時30分，Trip.com (香港) 航班搜索量總計較上週同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。」

韓國

通關日期：2022年6月1日

目前戶外仍須佩戴口罩，在人流密集情況下，如出席50人以上集會或活動須戴口罩。

航班出發前72 小時申請K-ETA（韓國電子旅行許可）

抵達後1天內進行（PCR）核酸檢測，並自我隔離，直到確認結果為陰性

出發前完成「檢疫信息預錄系統」

新加坡

通關日期：2022年4月1日

除公共交通及高風險場地如醫療設施外，室內戶外均免戴口罩。

【疫後旅行】新加坡下周起室內免戴口罩 未接種疫苗者入境毋須隔離

未完全接種疫苗入境人士只需在出發前2天，完成病毒檢測及取得陰性結果，便無須在新加坡進行7日隔離

完成疫苗接種旅客入境新加坡，無需接受檢測或隔離

台灣

通關日期：10月13日實施「0+7」

下周四（9月29日）起，每周入境人次上限由5萬增加至6萬，全面恢復免簽，取消機場核酸檢測，改發4個快速檢測包

10月13日起目標開放入境人數每周增至15萬人次，開放免簽證國家人士入境及取消觀光禁團令，入境檢疫措施採取「0+7」免家居檢疫安排，入境人士毋須再隔離

自主防疫期間，外出時需持2日內快測陰性結果 ，同時亦可到餐廳用餐

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泰國

通關日期：7月1日

公共場所免戴口罩。

無需申請「免隔離入境泰國簽證」（TEST & GO Thailand Pass）

完整疫苗接種者：持疫苗接種證明，入境可免隔離

未接種或未完整疫苗接種：需備搭機前72小時核酸檢測（PCR）或醫療機構抗原快篩（ATK）陰性報告

已可自由行

英國

通關日期：2022年2月11日

出發前14天完成接種疫苗人士入境英國後， 可豁免隔離及毋須強制接受病毒檢測

未接種疫苗者毋須進行自我隔離檢疫，並須於第2天及第8天接受病毒測試

美國

通關日期：2021年11月8日

持有效美國簽證，並於出發前14日或以上，接種世衛認可的新冠疫苗的國際旅客，可在入境後獲豁免隔離

2歲或以上的旅客入境前，須持有24小時內陰性PCR檢測結果

未接種疫苗的外國旅客必須在抵達後自我隔離5天，並在抵達後3至5天進行病毒檢測

澳洲

通關日期：2022年2月21日

已接種2針者，出發前72小時內須進行PCR檢測，並持陰性結果，入境西澳以外的地區即可免隔離

未接種疫苗的人士，則須出示未能接種疫苗的醫學豁免證明

加拿大

通關日期： 2021年9月7日

出發前14日或以上完成接種2劑新冠疫苗證明

已接種疫苗者：出發前72小時內進行PCR檢測，並持陰性結果，入境時接受抽樣檢測

未接種疫苗者： 持出發前72小時內的陰性PCR檢測結果，在入境時須接受抽樣檢測外，入境當日和第8日亦要接受病毒測試



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