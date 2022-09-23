【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽

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港府今日（23日）宣布，下周一（26日）推行入境「0+3」方案，即回港只需進行3日醫學監察，無需入住隔離酒店。睽違近3年，香港人於此可以出遊，隨着昨日日本宣布放寬旅客入境自由行，不少人都打算「返鄉下」。不過開關之初，日本必然人頭湧湧，想去旅行不妨考慮其他放寬入境限制的國家或地區。
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以下為大家搜羅各地入境條件及檢疫要求：
日本
通關日期：2022年10月11日
日本並無強制口罩令，但強烈呼籲民眾在室內和公共交通工具上戴口罩。
Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示：「截至9月22日上午10時，Trip.com (香港) 航班搜索量較上週同期錄得20%增長，至晚上10時當日本公布允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上週同期三倍之多。由9月22日零晨至9月23日早上10時30分，Trip.com (香港) 航班搜索量總計較上週同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。」
韓國
通關日期：2022年6月1日
目前戶外仍須佩戴口罩，在人流密集情況下，如出席50人以上集會或活動須戴口罩。
新加坡
通關日期：2022年4月1日
除公共交通及高風險場地如醫療設施外，室內戶外均免戴口罩。
【疫後旅行】新加坡下周起室內免戴口罩 未接種疫苗者入境毋須隔離
台灣
通關日期：10月13日實施「0+7」
泰國
通關日期：7月1日
公共場所免戴口罩。
英國
通關日期：2022年2月11日
美國
通關日期：2021年11月8日
澳洲
通關日期：2022年2月21日
加拿大
通關日期： 2021年9月7日
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撰文 : 陳楚琨