哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關

英國哈里王子與妻子哈根月初特意返回歐洲參加活動，中途遇到英女王突然逝世。英媒報道指，英女王逝世當日，英王查理斯三世要求哈里，不要帶同妻子梅根前往蘇格蘭，導致無法及時趕向祖母告別。哈里一氣之下拒絕與父親查理斯三世，以及哥哥威廉共進晚餐。

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英國多位主要王室成員，於本月8日緊急乘坐專機飛往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral），向英女王告別。英媒報道指，查理斯三世（King Charles III）當日致電哈里（Prince Harry），要求哈里不要帶同梅根（Meghan Markle）前往，認為梅根不適合出席。

據悉哈里相當生氣，不斷說服父親希望讓一同梅根登機，令他錯過了與哥哥威廉（Prince William）、安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Adrew）搭乘同一航班的機會。哈里最終要搭遲一班飛機，錯過與英女王告別。

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消息人士指，哈里甚至因此事與父親發生爭吵，一氣之下拒絕與查理斯三世、王后卡米拉及威爾士親王共進晚餐，情願陪伴妻子梅根和叔叔安德魯吃飯，然後翌日一早離開。

據悉，哈里沒有等待父親或其他王室成員，便乘搭當地開出的早班航班返回倫敦，率先離開蘇格蘭。

美媒其後引述消息人士稱，由於哈里太遲抵達巴爾莫勒爾堡，大部分王室成員已離開，包括查理斯三世及王儲威廉，他們已返回各自寓所休息，與哈里緣慳一面。消息指，當日查理斯三世與威廉等人亦沒有在巴爾莫勒爾吃晚飯。

據悉，哈里夫婦在出席英女王國葬活動期間，全程被王室冷落。哈里梅根原本獲邀參加上周五（16日）為外國領袖及政要舉辦的招待會，但其後被取消出席資格。二人直至看到新聞後才得知自己變成「不請自來」。

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責任編輯：郭麗明