【0+3】國泰官網睇機票要排隊18分鐘　國泰：10月逾93對航班飛日本、12月復飛札幌

▲ 【日本自由行】國泰官網睇機票要排隊 國泰：今日公布第三個復飛日本航點、11月起羽田機場航班每日一班

日本公布10月11日恢復免簽證自由行，香港今日正式公布9月26日將抵港安排由「3+4」降至「0+3」，國泰航空 （00293） 最新公布，計劃於10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，並因應日本放寬入境旅遊限制，往返東京（成田）及大阪的航班將會在十月起增加至分別43對及50對。

國泰航空進一步公布，將於11月1日起恢復每日往返東京（羽田）的航班，並於12月1日起提供每周4班往返札幌的航班。

國泰航空又指，歡迎港府決定由9月26日起實施便利旅客來港的措施，尤其取消抵港旅客的酒店檢疫安排。有關調整將提高旅客出行意欲，有利旅遊活動逐步恢復，及加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

隨政府正式公布「0+3」安排，國泰網站大部分時間均要排隊才能進入，等候時間由數分鐘增至18分鐘。

同系香港快運HK Express則稱，由於網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長，正採取一切可行措施來提升您的體驗。

HK Express昨日已公布復飛沖繩。

相關文章：

【香港通關】李家超下午3時30分主持「應對疫情指導及協調組」記者會 料推「0+7」及取消上機前核酸檢測要求

【報復式旅遊】香港「0+7」有望 + 日圓抵唱 找換店：多咗客人兌錢準備、「0+0才有真復甦」

【報復式旅遊】港人8月放寬「3+4」蜂擁搶訂海外酒店 Trip.com：香港用戶泰國酒店訂單急飆24倍、南韓增近9倍

【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市 重上141

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

編輯：麥德銘