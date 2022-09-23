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【0+3】國泰官網睇機票要排隊18分鐘　國泰：10月逾93對航班飛日本、12月復飛北海道札幌

Hot Talk 17:10 2022/09/23

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【0+3】國泰官網睇機票要排隊18分鐘　國泰：10月逾93對航班飛日本、12月復飛札幌

日本公布10月11日恢復免簽證自由行，香港今日正式公布9月26日將抵港安排由「3+4」降至「0+3」，國泰航空 （00293） 最新公布，計劃於10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，並因應日本放寬入境旅遊限制，往返東京（成田）及大阪的航班將會在十月起增加至分別43對及50對。

國泰航空進一步公布，將於11月1日起恢復每日往返東京（羽田）的航班，並於12月1日起提供每周4班往返札幌的航班。

國泰航空又指，歡迎港府決定由9月26日起實施便利旅客來港的措施，尤其取消抵港旅客的酒店檢疫安排。有關調整將提高旅客出行意欲，有利旅遊活動逐步恢復，及加強往返香港樞紐的航班網絡聯繫。

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日本首相岸田文雄昨日（22日）公布，自10月11日起，日本恢復免簽證自由行，同時取消入境人數限制，詳情可見【下一頁】

隨政府正式公布「0+3」安排，國泰網站大部分時間均要排隊才能進入，等候時間由數分鐘增至18分鐘。

同系香港快運HK Express則稱，由於網站流量增多，導致航班搜索，預訂或接收訂單電郵的所需時間可能較長，正採取一切可行措施來提升您的體驗。

HK Express昨日已公布復飛沖繩。

經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元 港人照搶機票 只餘4個機位？可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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