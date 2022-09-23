曼聯狂蝕逾10億 人工開支創英超新高

英超球會曼聯今年夏天轉會窗大開水喉，買入多位新球員。最新公布的財政報告顯示，曼聯現時薪資創下英超新高，達3.842億英鎊，導致球會今賽季錄得淨虧損1.155億英鎊。體育總監John Murtough表明，今年夏天的買人潮不再。

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曼聯（Manchester United）豪花超過2億英鎊（約17.6億港元），為新領隊坦赫格（Erik ten Hag）打造新陣容。連同過往數季的收購，曼聯球員總薪金來到3.842億英鎊（約33.9億港元），打破同城死敵曼城紀錄，創下英超球會新高。

受制於高額薪金開支，曼聯最新財報指球會錄得1.155億英鎊虧損（約10.2億港元），較上賽季增加2,300萬英鎊（約2.03億港元）。曼聯淨負債率亦上升22%，至5.149億英鎊（約45.4億港元）。

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財政總監Cliff Baty表示，人工開支增長合符預期，今年因未能晉級歐聯而不用支付獎金，明年財報薪金開支將有明顯跌幅。

體育總監John Murtough則表示，球會將持續支持坦赫格，確保他能擁有符合其需要的高質素球員，並帶領曼聯步向成功。不過，Murtough指球會將同時承諾維持財政可持續性，今年夏天的大手球員交易將不再出現。

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責任編輯：吳漢培