  • 31°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曼聯狂蝕逾10億 人工開支創英超新高

環球社會熱點 14:16 2022/09/23

分享：

分享：

英超球會曼聯今年夏天轉會窗大開水喉，買入多位新球員。最新公布的財政報告顯示，曼聯現時薪資創下英超新高，達3.842億英鎊，導致球會今賽季錄得淨虧損1.155億英鎊。體育總監John Murtough表明，今年夏天的買人潮不再。

曼聯班主傳有意賣部分股份 英國首富都係忠粉想收購 【下一頁】

曼聯（Manchester United）豪花超過2億英鎊（約17.6億港元），為新領隊坦赫格（Erik ten Hag）打造新陣容。連同過往數季的收購，曼聯球員總薪金來到3.842億英鎊（約33.9億港元），打破同城死敵曼城紀錄，創下英超球會新高。

受制於高額薪金開支，曼聯最新財報指球會錄得1.155億英鎊虧損（約10.2億港元），較上賽季增加2,300萬英鎊（約2.03億港元）。曼聯淨負債率亦上升22%，至5.149億英鎊（約45.4億港元）。

BLACKPINK出新歌關曼聯事？ 網民讚Jennie係「紅魔救世主」 【下一頁】

財政總監Cliff Baty表示，人工開支增長合符預期，今年因未能晉級歐聯而不用支付獎金，明年財報薪金開支將有明顯跌幅。

體育總監John Murtough則表示，球會將持續支持坦赫格，確保他能擁有符合其需要的高質素球員，並帶領曼聯步向成功。不過，Murtough指球會將同時承諾維持財政可持續性，今年夏天的大手球員交易將不再出現。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

法球星舉報被勒索逾億元 親兄為主謀之一
2022/08/29
法球星舉報被勒索逾億元 親兄為主謀之一
碧咸曬三父子球場合照 感嘆細仔就快同自己一樣高
2022/08/24
碧咸曬三父子球場合照 感嘆細仔就快同自己一樣高
馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查
2022/08/17
馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查
C朗轉會傳聞滿天飛 本尊IG留言：專訪解畫
2022/08/17
C朗轉會傳聞滿天飛 本尊IG留言：專訪解畫
英超10大受辱罵球星曼聯佔8席 榜首每4分鐘捱鬧1次
2022/08/04
英超10大受辱罵球星曼聯佔8席 榜首每4分鐘捱鬧1次

你可能感興趣

法球星舉報被勒索逾億元 親兄為主謀之一
12:59 2022/08/29
法球星舉報被勒索逾億元 親兄為主謀之一
碧咸曬三父子球場合照 感嘆細仔就快同自己一樣高
09:05 2022/08/24
碧咸曬三父子球場合照 感嘆細仔就快同自己一樣高
馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查
18:30 2022/08/17
馬斯克稱買曼聯僅為玩笑 美國證監會或調查
網絡熱話 曼聯 英超 足球 歐聯

上一篇文章

拜登演説完落台表現迷失 東張西望兼口噏噏（有片）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】4親俄烏地區開始公投 俄民眾急離境（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】4親俄烏地區開始公投 俄民眾急離境（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告
【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告
新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間14:00）
普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」
普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」
【烏克蘭戰爭】俄航空學院前院長離奇死亡 曾傳與普京親信不和
【烏克蘭戰爭】俄航空學院前院長離奇死亡 曾傳與普京親信不和
岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）
岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款