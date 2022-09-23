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聯儲局強硬立場料在2023年底前放鬆

股市 13:38 2022/09/23

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美國聯儲局於本周決定加息75點子，聯邦基金利率目標區間升至3%至3.25%。市場已充份消化有關加息行動，因此投資者應不會感到十分意外。當局在議息會議後發表的聲明亦提供甚少新訊息。但為何市場反應如此強烈？

常言道，魔鬼往往藏在細節裏。就這次加息而言，我們所講的細節是聯儲局傳遞的訊息。當局發表的議息聲明中載有聯邦公開市場委員會的最新經濟預測，當中包括備受市場關注的聯邦基金利率預測（俗稱點陣圖）。平心而論，最新預測和聯儲局主席鮑威爾在會後新聞發布會上發表的言論，均確認美國的經濟前景愈趨黯淡。

預測數據反映美國的經濟前景轉差：2022年和2023年的國內生產總值按年增長預測，分別只有0.2%及1.2%，較之前的估算（兩年均為1.7%）大幅調低。另一方面，失業率和通脹預測均輕微向上修訂。雖然與市場普遍預測相比，聯儲局的最新展望似乎並無引起較大爭議，但試回想，當局直至近期仍然表示，美國經濟前景處於頗佳狀態。

此外，聯儲局將2022年底聯邦基金利率的預測中位數調高1個百分點至4.4%的水平。重要的是，目前當局預期基準政策利率將在2023年達到4.6%，其後才會回落。

然而，我們較確信當局將在2023年底前開始放寬貨幣政策。我們預計，到2023年第二季時，通脹將有所放緩，情況不再像目前般嚴峻。現時有數據顯示供應鏈限制正逐步紓緩。此外，庫存調整期間通常伴隨的通脹放緩壓力尚未如期出現，這種壓力也應可令通脹降溫。

最後，主要商品價格亦漸見回落。隨著這些因素浮現，聯儲局應可獲得暫停加息所需的喘息空間，評估收緊貨幣政策對經濟的衝擊。我們認為，只有在經濟增長憂慮甚於通脹憂慮時，當局才會放寬貨幣政策。雖然鮑威爾明瞭過早放寬政策的風險，但現實是大部份預測者均預期美國經濟將在2023年上半年陷入衰退。因此，在未來數月，當局儘早放寬政策的誘因將愈來愈大。

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

撰文 : Alex Grassino 宏利投資管理北美洲宏觀策略部主管 

欄名 : 基金卓見

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