▲ 【解碼｜美元存息】港銀不足2個月再加美元儲蓄存款息 港元存款轉做美元賺更多息有冇得諗？

繼HSBC滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 昨公布上調美元儲蓄存款利率25點子至0.5厘，恒生銀行 （00011） 亦上調美元儲蓄存款戶口利率，戶口結餘有1000美元或以上的，年利率上調25點子至0.5厘，9月27日生效。分析相信，美息持續攀升下，美元指數走高，本地銀行拆借美元相對以往稍難，故上調美元儲蓄存款息，冀能吸更多美元存款以紓流動性緊張。

翻查資料，滙豐於今年7月28日，在聯儲局公布聯邦基金利率第二度大手加息0.75厘後，率先宣布33個月來首次調整美元儲蓄存款戶口利率，翌日起由0.001厘上調24.9點子至0.25厘。不足兩個月，昨（22日）在美第三度大手加息0.75厘後，再宣布進一步該等存款加息25點子至0.5厘。期間美元指數已由7月28日收報106.35，升4.7%，至昨收報111.36。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，隨着美元愈走愈高，港銀早已在美元定存息方面反映美息不斷上升，個別銀行3個月美元定存優惠年利率，已由7月底約2.8%，升至昨日約3.88%，故進一步調高美元儲蓄存款戶口利率也屬正常現象。至於市民能否將港元儲蓄轉做美元儲蓄以賺更多息，李若凡指，需要留意港滙變化，衡量若港元稍為轉強，在美元儲蓄戶口所收取的較高息，能否補償港滙一旦上升所產生的蝕價。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，加息周期內，將港元儲蓄轉做美元儲蓄以賺更高息的做法可行，惟客戶需自行判斷聯儲局將於何時宣布首次減息。

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記者：胡學能