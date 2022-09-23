【滙豐 5】滙豐再傳裁員 據報已裁減英國全球銀行部部分員工 涉副總裁及董事總經理

滙豐控股（00005）再度傳出裁員。據外媒引述消息人士報道，滙豐控股（00005）過去數周在倫敦的全球銀行部門裁減少量人手，包括副總裁及董事總經理等，主因今年市場交易低迷。滙豐最新報46.05元，升0.8%， 成交額2.8億元。

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報道指，上述裁員是滙豐於2020年2月公布削減成本計劃之一，目前正在削減負責中國債券發行的人員，其中兩名負責中國債務市場的副總裁將離開滙豐，另外負責大中華債務資本市場的香港團隊將縮減至一名董事總經理和5名董事。報道引述消息人士指，英國仍然是滙豐投資銀行的戰略市場，近幾個月仍有聘請新的交易團隊。

值得留意的是，本月初已傳出滙豐裁員消息，為兩名負責中國債務市場的副總裁。

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記者：郭秀慧