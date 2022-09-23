【日本機票】經濟艙來回機票最貴超過1.1萬元　港人照搶機票　只餘4個機位？

▲ 雖然機票索價不菲，但似乎無阻港人「返鄉下」的決心。（法新社圖片）

日本宣布由10月11日接受自由行旅客免簽證訪日，不少視日本為「家鄉」的香港人隨即心動，計劃行程，連帶香港往日本的機票亦被搶貴。綜合機票格價網站資訊所見，香港往來東京的雙程機票最低價亦要超過7000元。

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綜合Skyscanner、Expedia等旅遊預訂平台的價格顯示，10月11日香港前往東京的來回直航機票，每人最少亦要7,284元，搭乘國泰航空；早上11時30分起飛，下午4時35分抵達日本成田機場。

目前最貴的來回機票索價每人11,201元，同樣搭乘國泰航空（由日本航空營運）。此班航機則於下午3時35分起飛，晚上8時45分抵達日本成田機場。雖然機票索價不菲，但似乎無阻港人「返鄉下」的決心。據機票預訂網站顯示，此班航機只剩下4個機位。另一班同樣只餘4個機位的航機則是要價每人8,628元，搭乘日本航空；則會於晚上9時45分抵達成田機場。

▲ 來回機票索價每人11,201元，卻只剩下4個機位。

▲ 若要升級寄艙行李、選擇座位，機票更高達12,101元。

如果不用趕著「飲頭啖湯」，於10月12日出發，則增加了香港快運及全日空的選擇。香港快運來回東京機票最平票價低至4,333元；而全日空則是6,535元。若延後至11月出發，票價目前則低至4000元內；惟仍較疫情前高出一截。

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責任編輯：葉泳珊