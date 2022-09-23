  • 31°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】華為據報組美國「黑名單」聯盟　最快年內復產芯片

股市 13:09 2022/09/23

分享：

分享：

【芯片大戰】華為據報組美國「黑名單」聯盟　最快年內復產芯片

中國電訊設備商華為2019年遭美國禁止使用該國先進芯片技術，令公司淡出芯片開發，《日經新聞》最新報道指，華為擬聯同其他被美國納入「黑名單」的中國半導體公司合作，最快年重新復產芯片。報道引述3名匿名消息人士稱，華為甚至已重新設計部分核心芯片，令它們可使用較成熟製程如28納米技術生產，以便較易在中國獲得。

報道指，相對於從零起步建立自家芯片工廠，華為目前正派出員工協助本土芯片製造商融資、採購和經營，並指獲得政府強力支持。報道提及，與華為合作的企業包括福建晉華（JHICC）、中芯大股東的寧波半導體國際公司（NSI），以及幾間深圳及其他地區的小型半導體廠。

JHICC過往目標開發DRAM記憶體，但2018年被美國指控從美光科技（Micron Technology）竊取技術，而被列入貿易黑名單。NSI則主要生產射頻元件和高壓模擬芯片。

消息人士指，即使所用芯片製程不及同業愛立信、三星電子先進，華為將優先考慮生產適用於電訊設備和自動駕駛的芯片，因相關芯片毋須如手機芯片兼顧性能、尺寸和耗能。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章：

【華為手機】華為余承東：整個行業尤其中國企業在抄襲華為設計　要樹立品牌就要有自己家族化的DNA

【中國手機】榮耀CEO趙明：產品超越蘋果並非遙不可及　華為也曾經實現過

【華為發布會】華為發布首款純電SUV、入場費不足30萬　Mate 50續欠5G、反設全球首度支援北斗衛星通信

 

 

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

5G 科技戰 自動駕駛 記憶體 晶片 華為

上一篇文章

【香港通關】李家超下午3時30分主持「應對疫情指導及協調組」記者會　料推「0+7」及取消上機前核酸檢測要求

下一篇文章

【百度9888】百度發布兩大搜索技術　另推人工智能自動生成內容創新
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【美股期貨】道指期貨跌91點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌91點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里巴巴美股失守80港元關　恒指夜期跌67點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里巴巴美股失守80港元關　恒指夜期跌67點（不斷更新）
【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市　重上141
【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市　重上141
【港股市況】行政長官將主持「應對疫情指導及協調組」記者會、旅遊股造好　恒指跌幅收窄至100點內（不斷更新）
【港股市況】行政長官將主持「應對疫情指導及協調組」記者會、旅遊股造好　恒指跌幅收窄至100點內（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款