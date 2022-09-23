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【百度9888】百度發布兩大搜索技術　另推人工智能自動生成內容創新

股市 12:54 2022/09/23

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【百度9888】百度發布兩大搜索技術　另推人工智能自動生成內容創新

百度 （09888） 正式發布兩大搜索技術，分別是跨模態大模型「知一」和新一代索引技術「千流」，同時又推出「創作者AI助理團」和「百度APP數字人計劃」等AIGC（人工智能自動生成內容）創新。

百度半日跌1.3%，報116.9元。

百度集團資深副總裁、百度移動生態事業群組（MEG）總經理何俊傑表示，過去一年，百度搜索規模按年增長17%，百度APP每月活躍按年增長8%達6.28億。「人工智能應用於百度移動生態，不僅會給用戶帶來體驗的提升，給增長帶來新變量，更將給創作者帶來新機會」。

「百度APP數字人計劃」將數字人技術與AIGC圖文轉視頻、TTS語音合成技術結合，為媒體及創作者定制真人孿生數字人。何俊傑表示，人工智能應用於百度移動生態，不僅會給用戶帶來體驗的提升，給增長帶來新變量，更將給創作者帶來新機會。

他又指，百度移動生態還將從今年第四季度起陸續開放更多更低成本、更高效率的「數字人能力」，助力創作者實現「數字人自由」。

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編輯：姚卓然

 

 

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