南韓下周解除室外口罩令 逾9成人獲新冠抗體

南韓早前已陸續放寬新冠肺炎防疫限制，逐步開放邊境迎接外國旅客。南韓政府宣布進一步解除防疫措施，下周起將解除戶外口罩令，但室內口罩令仍然保持。政府亦稱，調查發現97%民眾已有新冠抗體。

南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測 【下一頁】

總理韓悳洙周五（23日）表示，下周一（26日）起將全面解除室外口罩令。韓悳洙指保持社交距離措施已解決，鑑於現時疫情及造成的不便，政府聽取專家意見，逐步解除風險較低的防疫限制。

韓聯社報稱，當地民眾參加50人以上戶外集會﹑觀看演出或體育賽事時不需戴口罩。韓悳洙稱由於冬季疫情可能回溫及流感患者增加，室內口罩令將會維持。

尹錫悅訪美晤拜登 被揭私下爆粗鬧美國會議員（有片） 【下一頁】

另外，韓悳洙指向約1萬名民眾檢查新冠抗體的調查顯示，97%受訪者透過接種疫苗或自然感染獲得抗體。57%人受自然感染獲得抗體，較同期確診人數多19%，即近2成屬未確診感染者。

南韓周四（22日）新增逾2.9萬宗確診，個人較日前減少約3,900宗，比一周前少超過2.2萬例。單以周五通報的數據而言，今次為7月8日以來近11周最低。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培