  • 31°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓下周解除室外口罩令 逾9成人獲新冠抗體

環球社會熱點 13:17 2022/09/23

分享：

分享：

南韓早前已陸續放寬新冠肺炎防疫限制，逐步開放邊境迎接外國旅客。南韓政府宣布進一步解除防疫措施，下周起將解除戶外口罩令，但室內口罩令仍然保持。政府亦稱，調查發現97%民眾已有新冠抗體。

南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測 【下一頁】

總理韓悳洙周五（23日）表示，下周一（26日）起將全面解除室外口罩令。韓悳洙指保持社交距離措施已解決，鑑於現時疫情及造成的不便，政府聽取專家意見，逐步解除風險較低的防疫限制。

韓聯社報稱，當地民眾參加50人以上戶外集會﹑觀看演出或體育賽事時不需戴口罩。韓悳洙稱由於冬季疫情可能回溫及流感患者增加，室內口罩令將會維持。

尹錫悅訪美晤拜登 被揭私下爆粗鬧美國會議員（有片） 【下一頁】

另外，韓悳洙指向約1萬名民眾檢查新冠抗體的調查顯示，97%受訪者透過接種疫苗或自然感染獲得抗體。57%人受自然感染獲得抗體，較同期確診人數多19%，即近2成屬未確診感染者。

南韓周四（22日）新增逾2.9萬宗確診，個人較日前減少約3,900宗，比一周前少超過2.2萬例。單以周五通報的數據而言，今次為7月8日以來近11周最低。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫苗】Moderna明年底或推出二價疫苗 針對新冠及流感
2022/09/22
【新冠疫苗】Moderna明年底或推出二價疫苗 針對新冠及流感
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
2022/09/01
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
南韓取消入境前檢測要求 將接種二價疫苗
2022/08/31
南韓取消入境前檢測要求 將接種二價疫苗
金正恩曾冒險親身勉勵抗疫 北韓官媒：「幹部流下熱淚」
2022/08/30
金正恩曾冒險親身勉勵抗疫 北韓官媒：「幹部流下熱淚」
BLACKPINK出新歌關曼聯事？ 網民讚Jennie係「紅魔救世主」
2022/08/19
BLACKPINK出新歌關曼聯事？ 網民讚Jennie係「紅魔救世主」

你可能感興趣

【新冠疫苗】Moderna明年底或推出二價疫苗 針對新冠及流感
14:20 2022/09/22
【新冠疫苗】Moderna明年底或推出二價疫苗 針對新冠及流感
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
17:25 2022/09/01
南韓銀彈催谷生育率 擬每月派5800元補貼父母養B
南韓取消入境前檢測要求 將接種二價疫苗
15:10 2022/08/31
南韓取消入境前檢測要求 將接種二價疫苗
疫情 南韓 防疫措施 疫苗 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間14:00）

下一篇文章

尹錫悅訪美晤拜登 被揭私下爆粗鬧美國會議員（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄航空學院前院長離奇死亡 曾傳與普京親信不和
【烏克蘭戰爭】俄航空學院前院長離奇死亡 曾傳與普京親信不和
【烏克蘭戰爭】4親俄烏地區開始公投 俄民眾急離境（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】4親俄烏地區開始公投 俄民眾急離境（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告
【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告
岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）
岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）
普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」
普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」
新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月23日 時間14:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款