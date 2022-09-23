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尹錫悅訪美晤拜登 被揭私下爆粗鬧美國會議員（有片）

環球社會熱點 13:00 2022/09/23

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南韓總統尹錫悅訪問美國紐約期間，出席由美國總統拜登主持的一場活動，並與拜登短暫交談。但尹錫悅被揭與拜登結束交談後，私下以粗言穢語來形容美國國會議員，被批評有失一國總統風範。

英財相今公布迷你預算案 承諾帶來新時代經濟增長 【下一頁】

尹錫悅周三（21日）出席拜登（Joe Biden）主持的全球基金第七次充資大會，兩人於會後集體合照環節短暫交流48秒。兩人期間提及《降通脹法案》（Inflation Reduction Act），尹錫悅希望為南韓電動車爭取補貼。

不過韓媒其後發布一段片段，顯示尹錫悅走到台下時向南韓外長朴振表示：「如果這群混蛋拒絕在國會批准（法案），拜登丟臉了該怎麽辦？」

據悉，尹錫悅所用到的混蛋一詞在漢文中屬粗言穢語。因此他的言論遭電視台拍下播出後，隨即引起軒然大波。

不少南韓網民批評他，指難以想象這就是南韓總統的水平，質疑他是否在發瘋。更有網民表示

尹錫悅在鏡頭面前已經如此失態，更難以想象他在人後會是甚麼樣子。

【烏克蘭戰爭】俄男丁加快離境 急忙出國避徵召 【下一頁】

拜登上月簽署《降通脹法案》的條款包括，會為購買北美製造的電動車車主提供高達7.500美元的減稅額。有聲音指不少南韓車廠尚未在美國開設工廠，憂慮會影響南韓企業。

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責任編輯：鄭錦玲

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