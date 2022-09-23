▲ 【解碼｜加P】大摩料明年香港樓價再跌5% 哪一地產股盈利或跌9成？

滙豐、中銀等主流銀行上調香港最優惠利率（P）0.125厘，為近4年首次加P。摩根士丹利分析，雖然港銀加P審慎，但這代表美國聯儲局未來進一步加息，港銀將會跟隨加息。大摩續指，目前香港住宅樓市由買家主導，對按揭息率敏感度不高，但當利率持續上升，供款佔收入比率將會提高，不利樓價。

大摩預計，香港樓價年初至今累跌約8%，並預期明年將繼續跌5%，而1個月港元拆息（HIBOR）從今年下半年的2.3厘，升至明年的3.5厘。

大摩推算，目前樓按供款佔每月收入約55%，若樓按息率增至3.5厘，比率將會提高到62%，較2006年至今平均處於40%至50%，明顯提高。

大摩：香港地產股4方面受累 新世界最易受加息拖累

大摩預期，加息周期會從4大方面影響本地地產股，包括：1）按息走高、2）10年期美國國債息率上升、3）資本化率（cap rate）提高、4）利息支出上升。

大摩認為，公司具有較低負債比率、較保守資本化率估值將會較少受影響，當中包括長實 （01113） 、太古地產 （01972） 和信和置業 （00083） ，而普遍而言，房託基金REIT所受影響較大。

除了按息走高影響買家需求，大摩指出，利率走高不利負債比率較高的地產股，如新世界發展 （00017） 、恒地 （00012） 、嘉里建設 （00683） 、希慎 （00014） ，以及利用較多浮息貸款的地產股，如九龍倉置業 （01997） 。

該行估算，因應利息支出增加，相關公司今年每股盈利將跌6%至28%，明年盈利較2021年時跌19%至89%，當中新世界發展至今年6月底總債務達2272億元，推算公司今明兩年利息支出分別按年增34%和32%，成為最易受加息拖累盈利表現的地產股。

財政影響以外，大摩表示，當10年期美國債息升至3.6厘，投資者以收息為目標的房託基金估值將直接受衝擊。同一時間，投資者對資本化率要求提高，在收租收入難以提升之下，將影響物業資產帳面值，大摩認為置地和冠君產業信託 （02778） 為旗下物業所設資本化率較低，將更易受衝擊。

何謂資本化率？

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記者：麥德銘