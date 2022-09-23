【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）

▲ 無印良品與Airbnb合作，把日本的空置住宅及商舖，翻新為旅客住宿。（Airbnb網站截圖）

日本再度放寬旅客入境限制，將於10月11日恢復免簽證自由行。為迎接訪日旅客需求復甦，無印良品與Airbnb合作，把日本的空置住宅及商舖，翻新為旅客住宿。

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據日經中文網報道，無印良品及Airbnb日前簽訂協議，合作期由今年9月1日至明年8月31日期間，其後自動更新。無印良品將會負責把北海道清水町的3間住宅翻新，並提供室內裝飾。住宅內部將會使用無印良品的家具、餐具及烹調用具等。

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計劃內的住宅將會在Airbnb的網站接受預訂。3間住宅之中，其中兩間已由9月13日起接受預訂。在Airbnb網站所見，其中一間住宅面積約20平方米，屬開放型單位，附有飯廳及廚房；一晚住宿約4000日圓（約220港元）。預約反應熱烈，目前最快接受預訂日期已是12月21日。

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另一間則為30平方米的住宅，附有飯廳及廚房，並有兩間睡房，每日住宿費用為6000日圓（約330港元）。此住宿最快10月19日便有預約檔期。

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責任編輯：葉泳珊