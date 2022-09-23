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據報里安納度被前度狠飛 嫌男方喺事業「幫唔到手」

環球社會熱點 12:01 2022/09/23

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奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧早前與名模Camila Morrone結束5年情，不足一個月即被傳與27歲超模Gigi Hadid拍拖。外媒報道指，里安納度與前度Camila分手原因，是男方希望成家立室，但女方事業心重，又認為與里安納度在事業上「幫唔到手」，於是狠撇男方。

里安納度傳正式同27歲Gigi Hadid拍拖 不惜破25歲魔咒 【下一頁】

英國《太陽報》引述消息人士指，里安納度與25歲名模Camila分手原因，並非是「只愛到女友25歲魔咒」，而是遭對方狠飛。消息指，現年47歲的里安納度打算與Camila組織家庭，讓女友退出娛樂圈相夫教子；但Camila正值花樣年華，希望專注事業，二人就未來無法達成共識。

消息人士稱，Camila自16歲起獨力為演藝事業打拼，希望在荷里活闖出名堂，她當時難得接拍電影《Bukowski》，自然渴望專注事業。據悉，Camila認為里安納度只是「空口說白話」，男方依舊過著花花公子生活，亦從無提出要與Camila結婚，讓女方覺得男方根本毫無承諾可言。

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里安納度歷任女友

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特朗普及子女遭紐約州檢察長起訴 涉虛報集團資產 【下一頁】

更重要的是，Camila認為憑藉男友知名度，本可為她推薦電影角色、甚至以情侶檔身份亮相，帶領自己踏足荷里活。但兩人一起4年以來，里安納度從來沒有為Camila提供任何事業上的幫助，亦無帶她結識過圈內人士；Camila認為自己擁有的事業成就，都是靠自己打拼。

消息人士指，Camila認為里安納度在事業根本「幫唔到自己」，加上雙方就未來方向想法不一致，決定狠撇男方。

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責任編輯：郭麗明

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