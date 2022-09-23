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【券商點睇】宣布百億半導體擴產計劃 時代電氣半日漲1.4%

股樓投資 12:56 2022/09/23

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時代電氣（03898）周五（23日）上午股價一度有異動，高見38.15元，上升9.5%，中午升幅收窄至1.4%，報35.35元。股價逆市上揚，因公司公布投資中低壓功率器件產業化建設項目，投資總額約111.2億元（人民幣，下同），其中宜興子項目和株洲子項目投資金額分別約58.3億元和52.9億元，資金來源為自有及自籌資金。其中，宜興子項目產品主要用於新能源汽車領域，建設期預計24個月。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

光大證券指出，隨着新能源發電及新能源汽車市場需求快速增長，公司的半導體中低壓組件產品將通過已量產項目、定點項目、計劃拓展項目鎖定新能源發電及汽車領域的市場份額，提升其在前述領域的影響力。面對預期快速增長的中低壓組件市場，通過此次擴產解決產能瓶頸，滿足快速增長的市場需求，提升在行業中的份額及影響力。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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值得注意是，公司同日也公告子公司中車時代半導體通過法雷奧集團（Valeo）的系列審查，達到了其定點要求並獲得項目定點，中車時代半導體將作為法雷奧集團某電驅動系統項目的IGBT模塊正式供應商。該電驅動系統項目將首先搭載在雷諾汽車的某車型上，根據預測，以上項目周期為4年，項目從2023年開始量產，總交貨量預計超過250萬台。該行認為，公司新能源乘用車電驅系統交付量大幅增長，市場地位顯著提升；此次中標法雷奧項目，顯示公司產品已具備國際市場一流的競爭力，未來有望在同類型客戶中繼續實現新突破。該行維持時代電氣的「買入」評級。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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港股 買入 時代電氣（03898）

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