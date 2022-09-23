費達拿生涯最後一戰 拍老對手拿度雙打

瑞士網球天王費達拿早前宣布，拉沃盃過後便會正式早掛球拍退役。費達拿確認，職業生涯最後一賽只會出戰雙打，拍擋剛是與自己鬥足多年的老對手﹑西班牙「泥地王」拿度。

費達拿無打比賽吸金力仍驚人 兩新星收入登網壇前十 【下一頁】

年屆41歲的費達拿（Roger Federer）周四（22日）確認，倫敦舉行的拉沃盃（Laver Cup）中他只會在周五（23日）出戰雙打一場比賽，並伙拍多年老對手拿度（Rafael Nadal）參賽。

費達拿周三（21日）被問及與拿度合力出戰雙打時表示，與拿度對戰多年以來，大家相互尊敬，雙方家庭及教練團隊一直保持良好關係。因此，費達拿認為能與拿度成為雙打拍擋是一件好事。

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闊別球場逾1年 費達拿暗示或將退役 【下一頁】

拿度則表示，十分期待與費達拿合力出戰雙打。拿度指經過多年相處及對決，他十分榮幸能夠成為歷史時刻的一部分，希望與費達拿打出好成績。

同日，費達拿亦在社交平台貼出與拿度﹑塞爾維亞一哥祖高域（Novak Djokovic）及英國球手梅利（Andy Murray）的合照，讓大批網球迷感慨，一代網球男單「四大天王」的傳奇已成過去。

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責任編輯：吳漢培