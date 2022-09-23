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【A股點睇】歐洲能源危機變商機 國產電熱毯銷售倍增 有隻A股借勢漲停

股樓投資 12:15 2022/09/23

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國內老牌電器股彩虹集團（深：003023）近日因「電熱毯」概念，兩度漲停，周五（23日）更升至24.84元（人民幣，下同）的一年新高。據內地報道，這家電器商忽然被注視，皆因兩組出口數據引起極大的想像空間。第一，中國家用電器協會數據顯示，在2022年多數家電產品對歐洲出口額呈下降態勢的背景下，空調、電熱水器、電暖器、電熱毯、電吹風等品類逆勢增長，首7個月累計出口額規模分別為19.9億美元、1.3億美元、4.9億美元、3,340萬美元、1.6億美元，其中電熱毯的增速竟達97%。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

第二，1月歐盟27國進口中國電熱毯月度數量為18.9萬條，其後銷量不斷上升，6月增至52.1萬條，7月更攀升至129萬條，按月增長近150%，印證了電熱毯在歐洲的需求激增。有分析指，當前歐洲能源緊缺，電力系統平均價格持續上漲，在這背景下，電熱毯作為柔性取暖器具，價格不高，且功率低耗電不大，成為一般民眾過冬取暖的神器。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份，請按【見下頁

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不過，這個「電熱毯」概念對彩虹集團或是美麗的誤會，公司發布的股價異動公告表示，其電熱毯內銷為主，目前雖已組建了海外市場開拓部門和服務團隊，並在今年取得了一些電熱毯出口訂單，但訂單數量低且總體金額小，未對公司收入產生實質影響。換言之，今鋪衝入市的股民很有機會「表錯情」。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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