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【券商點睇】年底多晶硅產能達36萬噸 協鑫科技成本優勢顯著

股樓投資 13:01 2022/09/23

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國泰君安指出，在海內外光伏需求持續高景氣的背景下，預計硅料需求將維持高漲，協鑫科技（03800）下半年將持續釋放大量多晶硅產能，且生產成本優勢顯著，業績增長前景可期，推薦買入。2022年上半年公司多晶硅業務收入68.8億元（人民幣，下同），按年增長226.1%，得益於多晶硅量價齊升。硅價方面，上半年公司多晶硅平均不含稅售價為每公斤194.7元/公斤，同比增長達78.3%。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

該行認為，公司在6月下旬徐州基地新增3萬噸FBR顆粒硅產能成功投產，預計於第三季全面達產。此外，樂山基地10萬噸顆粒硅項目已經於7月份投產，包頭項目一期10萬噸顆粒硅產能也將於四季度投產，預計年底公司顆粒硅產能將達到26萬噸，多晶硅產能將達到36萬噸。由於業內將有大量新增產能投產，硅料價格或將有所回落，但預計未來公司多晶硅產能的持續釋放，將抵銷硅價回落的影響，有望支撐公司業績持續穩定增長。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股，請按【見下頁

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另一方面，公司目前已經將FBR法顆粒硅每公斤生產能耗降低至14.8千瓦時以下，相較業內較為普遍的改良西門子法，電耗降低近四分三，成本優勢顯著。因此，該行相信公司多晶硅產品生產成本優勢的增強，將有助於進一步提高在業內競爭力及盈利韌性。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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港股 買入 協鑫科技（03800）

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