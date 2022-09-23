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【摺疊iPhone】蘋果新專利曝光　屏幕可「自我修復」摺痕

科技 17:15 2022/09/23

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新專利技術既能夠最大限度地減少可摺疊設備損害，又能在損害發生時進行自我修復。（法新社）

摺疊手機成為近年智能手機市場的藍海，三星（Samsung）、華為和小米近年都推出摺機開拓新商機。蘋果（Apple）日前公開一項新專利，當中涉及用於可摺疊設備的「自我修復」屏幕技術，或為進軍摺機市場鋪路。

【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題

根據新專利的描述，該技術既能夠最大限度地減少可摺疊設備損害，又能在損害發生時進行自我修復。專利顯示，設備有一個鉸鏈，允許在彎曲軸上進行彎曲。為了能夠圍繞彎曲軸彎曲而不損壞，顯示屏包含了具有柔性部分的顯示屏覆蓋層。

蘋果表示，在電子設備的操作過程中，覆蓋層或會被刮花或弄至凹陷。為了提高電子設備的美感，蓋板層包含一層自我修復材料，能幫助減輕凹痕、刮痕的數量。

可設定時間表   啟動自我修復

這種自我修復技術可在沒有提示和沒有外部干預的情況下進行，也可以通過施加外部刺激來啟動或加速該過程。此外，自我修復還具有控制電路的配置方式，能根據預先設定的時間表來啟動。

【蘋果動向】iPhone 14銷量不如預期　傳富士康陸續拆除生產線

蘋果指出，這項技術可用於筆記型電腦及手機，甚至是智能手錶、吊墜等微型設備。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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