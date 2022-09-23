【Nothing新品】英初創Nothing預告推新產品　透明無線耳機將再登場？

▲ Nothing預告將推出新產品。

智能手機品牌Nothing繼去年推出透明外殻耳機 Ear（1），以及今年旗下第一部智能手機Nothing Phone（1）登場後，近日再預告將推出新產品。據悉，是次新品將會是去年Nothing Ear（1）的後續產品Ear（stick）真無線耳機。

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Nothing在Twitter上公開首輪預告，從照片可看到Ear（stick）類似唇膏的圓柱形盒子設計，Nothin也承諾，Ear（stick）將會十分「輕巧」，並輔以相當舒適的人體工學設計，貼合用戶的耳朵。

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Nothing美國公關經理Lewis Hopkins其後證實，Ear（stick）並不是只會換了現時Nothing Ear（1）的充電收納盒，而是一套全新的真無線耳機，並指出Ear（stick）將於今年稍後時間推出。

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責任編輯：曾曉汶

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