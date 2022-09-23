【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替（不斷更新）

▲ 【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」 取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替

行政長官李家超在「應對疫情指導及協調組」記者會表示，隨著疫情漸趨平穩，公布4個入境檢疫新安排，並自下星期一（9月26日）生效，包括由機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」、取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明並用快測代替、取消未接種疫苗人士登機限制、來港易或回港易不設限額。

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商會：

總商會：期望全面恢復通關

總商會繼續爭取及早撤消所有防疫措施，繼續爭取及早撤消所有防疫措施（詳情）

旅遊界回應：

縱橫遊袁振寧：料旺季生意有望回復到疫情前三至四成

縱橫遊 （08069） 行政總裁袁振寧形容香港及日本接連釋出好消息非常刺激，「昨日就日本開香檳，今日又到香港放煙花，兩個好消息突然夾住一齊來，就算唔去都睇下」。他期望可出現報復式旅遊，料在年尾旅遊旺季公司可回復到疫情前的三至四成生意，但實際情況要視乎機位的供應。（詳情）

Trip.com：航班搜索量飈95倍

旅遊預訂平台Trip.com母企攜程 （09961） （美：TCOM）表示，在港府公佈「0+3」後，周五（23日）0：00至15：45期間，航班瀏覽人次較上周同期激增120倍。

截至今日（23日）14：30，Trip.com（香港）航班搜索量激增95倍，訂單量較上周同期增長50%。（詳情）

Expedia：日本航班搜尋量飆近10倍

Expedia Group 亞洲傳訊總監Lavinia Rajaram 表示，在過去幾個月，隨著各個亞洲市場逐步放寬入境限制，香港人對外遊，尤其是到鄰近亞洲地區旅遊的意慾高速增長；而Expedia近期的旅遊調查亦顯示，日本和台灣是最受香港遊客喜歡的六大旅行目的地之一。（詳情）

航空公司回應：

國泰10月逾93對航班飛日本、12月復飛北海道札幌

國泰航空 （00293） 最新公布，計劃於10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，並因應日本放寬入境旅遊限制，往返東京（成田）及大阪的航班將會在10月起增加至分別43對及50對。（詳情）

香港航空公司協會：冀政府助航線網絡重組

香港航空公司協會歡迎香港特別行政區政府入境限制的有關決定。協會相信有關調整會為航空公司提供有利的條件逐步恢復或加強往返香港的航班，有效保障香港作為國際航空樞紐的地位。

協會希望香港政府下一步能完全解除所有對旅客及機組人員的旅遊限制及儘快開展航線網絡重組工作，缔造更多有利條件及誘因讓更多航空公司恢復來往香港的航班，使香港的航線網絡儘快恢復至疫情水平。

英航12月5日起恢復香港BA31航班。

將從12月5日起恢復飛往香港的客運航班，為2021年12月以來首次。BA31號航班每周四次，接著從12月18日起恢復為每日一班。（詳情）

【16：38】

李家超表示，正與內地相討前置檢疫議題，屆時不論香港有多少確診個案，都不會影響與內地通關政策，因為已在港排除確診者。就「0+0」措施，李家超指，要有序推出新措施，要確保醫療體系能夠承受，管控高風險人士，並希望新措施順利運行，下一措施便可有較大空間推動。

【16：23】

盧寵茂表示，為何不推「0+0」，是因為未有數據支持入境旅客陽性個案不會流入社區，因其陽性率為3%，高於本地傳染比率。

【16：13】

李家超表示，5大防疫政策是控制疫情下降，與國家防疫目標一致，在平衡各因素而定。希望管控疫情之下，與世界接軌。以香港實際數據，如無疫情新變化，有信心將確診數字由原估的1.1萬宗降低，並希望不走回頭路。

【16：10】

運輸及物流局局長林世雄表示，將會增加機場巴士班次，個別巴士服務由繁忙時段增加至非繁忙時段。機場快線現每15分鐘一班，港鐵會留意人流而增加班次。

【16：03】

醫務衞生局局長盧寵茂表示，「0+3」安排是平衡風險及經濟活力。疫情在7月至9月反彈，政府採取精準防疫措施，包括電子手環、降低科興接種年齡、紅黃碼識別人士，而確診數字由近期1萬宗見頂後回落。

盧寵茂又表示，現時每1000入境旅客33確診人士個確診，比例由8月的4.7%跌至現時3.3%，自8月12日推出紅黃碼及3+4之後，至今執法人員無發現黃碼人士入限制進入場所。涉及違規紅碼個案中，沒有找到任何抵港人士，即黃碼變紅碼後進入高風險場所，再者，疫情未有加重醫療負擔，因此放鬆防疫措施。

他再指，新冠疫苗已接種第一針比例由年初的70%升至現時94%；第三針加強針由年初不到10%，升至現時77%，未來繼續推動市民接種疫苗。

【15：48】

「0+3」入境檢疫安排詳情︰

1.取消檢疫酒店，訪港人士可回家或自選的住宿酒店進行3日醫學監察，期間可外出，不過有核酸檢測要求。抵港人士在機場接受檢測後，無須等結果，便可即回家或前往自選住宿酒店，以等待核酸檢測結果，即TEST AND GO，不再需要TEST AND HOLD。

2.離開機場可自選交通工具，包括公共交通工具，可直接回家或住宿酒店。

3.在家或住宿酒店取得陰性核酸檢測後，會被派發黃碼3天，即0日至2日會有黃碼，期間可外出，但該三日受現時的黃碼限制，不能進入有主動核查的表列處所，即不能入食肆及酒吧等。第3天如獲早一日的核酸檢測陰性，會被派發藍碼，解除黃碼限制，可入表列處所如食肆、酒吧。

4.取消外地登機時提交核酸陰性證明，改為只須提交快測的24小時陰性結果，以便利旅客來港。

5.容許無完成接種疫苗的居民登機返港，但回港後，要按現行程序才可獲疫苗通行證。

6.來港易、回港易將不設限額，並適用內地所有地方及澳門的來港人士，同樣給予他們來港的便利。

【15：42】

行政長官李家超表示，隨著疫情漸趨平穩，公布4個入境檢疫新安排，並自下星期一（9月26日）生效。

1.由機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」；

2.取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明，用快測代替；

3. 取消未打針人登機限制；

4. 來港易/回港易不設限額，適用內地。

李家超重申不走回頭路，不躺平，保護高風險人士，減重症，管控高風險人士，平衡經濟活力。新政策基於疫情數據分析而定。

【15：40】

行政長官李家超主持「應對疫情指導及協調組」記者會開始。

【15：19】

據最新消息指，將會宣布機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」，即入境後不需酒店隔離，並只需家居檢疫三日，如檢測陰性便可上班上學，惟仍不能入食肆，最快下周實施。

【13：22】

港府正式公布，行政長官李家超下午3時30分主持「應對疫情指導及協調組」記者會。此前，政商界消息已指，港府會在今日（23日）下午將舉行記者會，公布調整入境檢疫安排。

另外，據《彭博》引述消息報道，李家超將公布取消強制酒店檢疫及上機前必先取得核酸檢測陰性證明，但仍要進行七日醫學監察，即意味為「0+7」方案。若有新冠檢測呈陽性的入境旅客，將提供隔離酒店，而非竹篙灣隔離營。

此前，本港盛傳政府最快下周公布入境檢疫放寬至「0+7」，10月初實施，抵港後維持在機場核酸檢測。

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