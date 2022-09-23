▲ 【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」 取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替

港府正式公布，行政長官李家超主持「應對疫情指導及協調組」記者會。據最新消息指，將會宣布機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」，即入境後不需酒店隔離，並只需家居檢疫三日，如檢測陰性便可上班上學，惟仍不能入食肆，最快下周實施。

【15：49】

醫務衞生局局長盧寵茂表示，「0+3」安排是平衡風險及經濟活力。回顧Omincron，超過5萬人，而最近

7月至9月反彈，採取精防疫

1萬宗見頂後回落，電子手環、降低科興接種年齡、紅黃碼識別人士

【15：42】

行政長官李家超表示，隨疫情平穩，公布4個入境檢疫新安排，並自下星期一（9月26日）生效。

1.由機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」；

2.取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明，用快測代替；

3. 取消未打針人登機限制；

4. 來港易/回港易不設限額，適用內地。

李家超重申不躺平，保護高風險人士，減重症，管控高風險人士，平衡經濟活力。新政策基於疫情數據分析，並指海外人士傳播風險低於本地風險而定，

【15：40】

行政長官李家超主持「應對疫情指導及協調組」記者會開始。

【15：19】

據最新消息指，將會宣布機場入境檢疫安全將由現時「3+4」改為「0+3」，即入境後不需酒店隔離，並只需家居檢疫三日，如檢測陰性便可上班上學，惟仍不能入食肆，最快下周實施。

【13：22】

港府正式公布，行政長官李家超下午3時30分主持「應對疫情指導及協調組」記者會。此前，政商界消息已指，港府會在今日（23日）下午將舉行記者會，公布調整入境檢疫安排。

另外，據《彭博》引述消息報道，李家超將公布取消強制酒店檢疫及上機前必先取得核酸檢測陰性證明，但仍要進行七日醫學監察，即意味為「0+7」方案。若有新冠檢測呈陽性的入境旅客，將提供隔離酒店，而非竹篙灣隔離營。

此前，本港盛傳政府最快下周公布入境檢疫放寬至「0+7」，10月初實施，抵港後維持在機場核酸檢測。

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