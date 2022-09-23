  • 30°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】iPhone 14銷量不如預期　傳富士康陸續拆除生產線

科技 12:01 2022/09/23

分享：

分享：

近日傳出由於iPhone 14市場表現不及Pro系列新機，富士康深圳和鄭州廠區已移除至少有 5個以上的iPhone 14生產線。

蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max於上周五（16日）已正式上市，惟iPhone 14與Pro系列的銷售情況卻截然不同，入門機iPhone 14銷情遠遠不及Pro系列。近日更傳出由於iPhone 14市場表現不及Pro系列新機，富士康深圳和鄭州廠區已移除至少有 5個以上的iPhone 14生產線。

【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題

【Apple】 Apple Watch Ultra 及新AirPods Pro　9月23日港零售店開售

綜合內地媒體及外媒報道指，富士康深圳和鄭州廠區的生產線廠房已陸續拆除生產線，報道更引述鄭州富士康員工曉燕的影片，指由於生產線已拆除，所以員工毋需再加班，就算在量產旺季仍能準時下班，與以往的情況大相逕庭。

日前號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤也提到，因為iPhone 14 Pro系列的需求更高，為了加速出貨時間賺更多，蘋果是次移除富士康將iPhone 14的生產線，是要將其轉為iPhone 14 Pro系列的生產線。根據生產線轉換率，將等同增加iPhone 14 Pro系列在2022 年的出貨量，預估出貨量漲幅約為10% 。

責任編輯：曾曉汶

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max相機感光元件大升級　夜攝能力有幾強大？（多圖）

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式
2022/09/20
【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
2022/09/19
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
2022/09/19
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）
2022/09/16
【iPhone 14】iPhone 14系列正式開售　一文看清出機優惠（不斷更新）

你可能感興趣

【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式
11:00 2022/09/20
【iPhone 14災情】iPhone 14 Pro相機不兼容IG、TikTok？　蘋果指下周發布修復程式
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
16:30 2022/09/19
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
11:55 2022/09/19
【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計
iPhone 5G 移動裝置 科技產品 iPhone 14 Pro iPhone 14 富士康 媒體 深圳

上一篇文章

【AirPods Pro】新AirPods Pro開箱　主動降噪後「耳朵」仿如與世隔絶？

下一篇文章

【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【iPhone 14災情】轉移資料到iPhone 14 Pro後無故死機　蘋果官方提供臨時解決方案
【醫療科技】研究：病人手術時觀看VR影片　可減少麻醉劑使用量
【醫療科技】研究：病人手術時觀看VR影片　可減少麻醉劑使用量
【機迷熱話】Logitech推手提雲端遊戲機　售約$2,747
【機迷熱話】Logitech推手提雲端遊戲機　售約$2,747
【LG手機】因退出手機市場胎死腹中　LG Rollable捲軸手機實物曝光（有片）
【LG手機】因退出手機市場胎死腹中　LG Rollable捲軸手機實物曝光（有片）
【Apple】 Apple Watch Ultra 及新AirPods Pro　9月23日港零售店開售
【Apple】 Apple Watch Ultra 及新AirPods Pro　9月23日港零售店開售
【網絡安全】網絡安全人才需求急增　IVE推夜校課程育人才
【網絡安全】網絡安全人才需求急增　IVE推夜校課程育人才
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款