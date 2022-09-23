【蘋果動向】iPhone 14銷量不如預期　傳富士康陸續拆除生產線

▲ 近日傳出由於iPhone 14市場表現不及Pro系列新機，富士康深圳和鄭州廠區已移除至少有 5個以上的iPhone 14生產線。

蘋果iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max於上周五（16日）已正式上市，惟iPhone 14與Pro系列的銷售情況卻截然不同，入門機iPhone 14銷情遠遠不及Pro系列。近日更傳出由於iPhone 14市場表現不及Pro系列新機，富士康深圳和鄭州廠區已移除至少有 5個以上的iPhone 14生產線。

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綜合內地媒體及外媒報道指，富士康深圳和鄭州廠區的生產線廠房已陸續拆除生產線，報道更引述鄭州富士康員工曉燕的影片，指由於生產線已拆除，所以員工毋需再加班，就算在量產旺季仍能準時下班，與以往的情況大相逕庭。

日前號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤也提到，因為iPhone 14 Pro系列的需求更高，為了加速出貨時間賺更多，蘋果是次移除富士康將iPhone 14的生產線，是要將其轉為iPhone 14 Pro系列的生產線。根據生產線轉換率，將等同增加iPhone 14 Pro系列在2022 年的出貨量，預估出貨量漲幅約為10% 。

責任編輯：曾曉汶

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