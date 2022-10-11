【香港加息】華僑永亨銀行加最優惠利率12.5點子至5.625厘　一表看清各行詳情

▲ 【香港加息】花旗、創興上調最優惠利率12.5點子至5.375厘 一表睇清各銀行加P詳情

華僑永亨銀行宣布，由今年10月12日起，將其港元最優惠利率，由年息5.5厘調升至年息5.625厘；同時，對結餘1萬元以上的港元儲蓄存款戶口，首100萬港元之結餘的港元儲蓄年利率，由0.25厘加至0.375厘，100萬港元以上之結餘的儲蓄年利率，由0.1厘加至0.225厘。結餘1萬元或以下的戶口維持零息。

自從5間港銀上月22日率先宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，多間銀行已在翌日宣布跟隨調整。因應聯儲上月22日大手加息75點子後，而調升港元最優惠利率的港銀，已增至至少19家。

一表睇清港銀加港元最優惠利率（P）情況：

銀行 最新港元最優惠利率 加幅 生效日 滙豐 5.125厘 12.5點子 23/9 渣打 5.375厘 12.5點子 23/9 中銀香港 5.125厘 12.5點子 26/9 恒生 5.125厘 12.5點子 27/9 東亞 5.375厘 12.5點子 23/9 花旗 5.375厘 12.5點子 26/9 創興 5.375厘 12.5點子 23/9 工銀亞洲 5.375厘 12.5點子 26/9 信銀國際 5.375厘 12.5點子 26/9 上海商業 5.375厘 12.5點子 26/9 大新 5.375厘 12.5點子 26/9 招商永隆 5.375厘 12.5點子 26/9 南洋商業 5.125厘 12.5點子 26/9 集友 5.125厘 12.5點子 26/9 富邦 5.5厘 12.5點子 28/9 交銀香港 5.375厘 12.5點子 27/9 建行亞洲 5.375厘 12.5點子 27/9 星展 5.375厘 12.5點子 1/10 華僑永亨 5.625厘 12.5點子 12/10

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編輯：胡學能