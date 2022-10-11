【香港加息】華僑永亨銀行加最優惠利率12.5點子至5.625厘　一表看清各行詳情

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【投資銀行】高盛：料2024年瑞信將面臨達80億美元資本缺口
華僑永亨銀行宣布，由今年10月12日起，將其港元最優惠利率，由年息5.5厘調升至年息5.625厘；同時，對結餘1萬元以上的港元儲蓄存款戶口，首100萬港元之結餘的港元儲蓄年利率，由0.25厘加至0.375厘，100萬港元以上之結餘的儲蓄年利率，由0.1厘加至0.225厘。結餘1萬元或以下的戶口維持零息。
自從5間港銀上月22日率先宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，多間銀行已在翌日宣布跟隨調整。因應聯儲上月22日大手加息75點子後，而調升港元最優惠利率的港銀，已增至至少19家。
|銀行
|最新港元最優惠利率
|加幅
|生效日
|滙豐
|5.125厘
|12.5點子
|23/9
|渣打
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|中銀香港
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|恒生
|5.125厘
|12.5點子
|27/9
|東亞
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|花旗
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|創興
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|工銀亞洲
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|信銀國際
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|上海商業
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|大新
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|招商永隆
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|南洋商業
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|集友
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|富邦
|5.5厘
|12.5點子
|28/9
|交銀香港
|5.375厘
|12.5點子
|27/9
|建行亞洲
|5.375厘
|12.5點子
|27/9
|星展
|5.375厘
|12.5點子
|1/10
|華僑永亨
|5.625厘
|12.5點子
|12/10
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編輯：胡學能