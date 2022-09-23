【香港加息】花旗、創興上調最優惠利率12.5點子至5.375厘 一表看清各銀行加P詳情
Hot Talk 11:11 2022/09/23
5間港銀周四（22日）宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，今（23日）再有港銀公布跟隨調整。香港花旗銀行宣布，由9月26日起，該行港元最優惠利率將由5.25厘上調至5.375厘，而港元儲蓄存款戶口年利率亦將調整至0.125%。
創興銀行宣布，今日（23日）起 ，該行的港元最優惠年利率上調12.5點子至5.375厘，今日港元儲蓄存款利率，由原先的0.001厘，上調12.4點子至0.125厘。
一表睇清港銀加港元最優惠利率（P）情況：
|銀行
|最新港元最優惠利率
|加幅
|生效日
|滙豐
|5.125厘
|12.5點子
|23/9
|渣打
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|中銀香港
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|恒生
|5.125厘
|12.5點子
|27/9
|東亞
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|花旗
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|創興
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
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編輯：胡學能