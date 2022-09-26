【香港加息】招商永隆銀行加最優惠利率12.5點子至5.375厘　至少14家銀行加P　一表看清各行詳情

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【港股夜期+ADR】夜期升77點 滙豐ADR高港2%（不斷更新）
5間港銀上周四（22日）宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，多間銀行已在翌日宣布跟隨調整，而招商永隆銀行今（26日）公布，即日起亦調升港元最優惠利率，由年利率 5.25% 調高至年利率 5.375%，令到已因應聯儲上周四大手加息75點子後，而調升港元最優惠利率的港銀，增至至少14家。
|銀行
|最新港元最優惠利率
|加幅
|生效日
|滙豐
|5.125厘
|12.5點子
|23/9
|渣打
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|中銀香港
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|恒生
|5.125厘
|12.5點子
|27/9
|東亞
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|花旗
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|創興
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|工銀亞洲
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|信銀國際
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|上海商業
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|大新
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|招商永隆
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|南洋商業
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|集友
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
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編輯：胡學能