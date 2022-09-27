【香港加息】富邦香港、交銀香港加最優惠利率12.5點子　至少17家銀行加P　一表看清各行詳情

▲ 【香港加息】花旗、創興上調最優惠利率12.5點子至5.375厘 一表睇清各銀行加P詳情

5間港銀上周四（22日）宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，多間銀行已在翌日宣布跟隨調整。富邦銀行（香港）今（27日）公布，明日（28日）起調升港元最優惠利率，由年利率 5.375% 調高至年利率 5.5%。

富邦銀行（香港）同時公布，明日起港元儲蓄存款年利率由0.05%，上調至0.15%，升幅10點子。

交通銀行（香港）公布，今日（27 日）起，港元最優惠利率由 5.25% 調升至 5.375%；港元儲蓄利率由 0.01% 調升至 0.125%。

因應聯儲上周四大手加息75點子後，而調升港元最優惠利率的港銀，已增至至少17家。

一表睇清港銀加港元最優惠利率（P）情況：

銀行 最新港元最優惠利率 加幅 生效日 滙豐 5.125厘 12.5點子 23/9 渣打 5.375厘 12.5點子 23/9 中銀香港 5.125厘 12.5點子 26/9 恒生 5.125厘 12.5點子 27/9 東亞 5.375厘 12.5點子 23/9 花旗 5.375厘 12.5點子 26/9 創興 5.375厘 12.5點子 23/9 工銀亞洲 5.375厘 12.5點子 26/9 信銀國際 5.375厘 12.5點子 26/9 上海商業 5.375厘 12.5點子 26/9 大新 5.375厘 12.5點子 26/9 招商永隆 5.375厘 12.5點子 26/9 南洋商業 5.125厘 12.5點子 26/9 集友 5.125厘 12.5點子 26/9 富邦 5.5厘 12.5點子 28/9 交銀香港 5.375厘 12.5點子 27/9 建行亞洲 5.375厘 12.5點子 27/9

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編輯：胡學能