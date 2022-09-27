【香港加息】富邦香港、交銀香港加最優惠利率12.5點子　至少16家銀行加P　一表看清各行詳情

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5間港銀上周四（22日）宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，多間銀行已在翌日宣布跟隨調整。富邦銀行（香港）今（27日）公布，明日（28日）起調升港元最優惠利率，由年利率 5.375% 調高至年利率 5.5%，令到已因應聯儲上周四大手加息75點子後，而調升港元最優惠利率的港銀，增至至少15家。
富邦銀行（香港）同時公布，明日起港元儲蓄存款年利率由0.05%，上調至0.15%，升幅10點子。
交通銀行（香港）公布，今日（27 日）起，港元最優惠利率由 5.25%調升至 5.375%；港元儲蓄利率由 0.01%調升至 0.125%。
|銀行
|最新港元最優惠利率
|加幅
|生效日
|滙豐
|5.125厘
|12.5點子
|23/9
|渣打
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|中銀香港
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|恒生
|5.125厘
|12.5點子
|27/9
|東亞
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|花旗
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|創興
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|工銀亞洲
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|信銀國際
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|上海商業
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|大新
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|招商永隆
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|南洋商業
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|集友
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|富邦
|5.5厘
|12.5點子
|28/9
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編輯：胡學能