【香港加息】多間銀行包括花旗陸續跟隨上調最優惠利率12.5點子　一表看清各銀行加P詳情

▲ 【香港加息】花旗、創興上調最優惠利率12.5點子至5.375厘 一表睇清各銀行加P詳情

5間港銀周四（22日）宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，今（23日）再有港銀公布跟隨調整。香港花旗銀行宣布，由9月26日起，該行港元最優惠利率將由5.25厘上調至5.375厘，而港元儲蓄存款戶口年利率亦將調整至0.125%。

創興銀行宣布，今日（23日）起 ，該行的港元最優惠年利率上調12.5點子至5.375厘，今日港元儲蓄存款利率，由原先的0.001厘，上調12.4點子至0.125厘。

工銀亞洲、信銀國際亦宣布下周一（26日）上調港元最優惠年利率上調12.5點子至5.375厘，而5000港元或以上結餘的儲蓄存款利率由原先的0.001厘，將上調12.4點子至0.125厘。

一表睇清港銀加港元最優惠利率（P）情況：

銀行 最新港元最優惠利率 加幅 生效日 滙豐 5.125厘 12.5點子 23/9 渣打 5.375厘 12.5點子 23/9 中銀香港 5.125厘 12.5點子 26/9 恒生 5.125厘 12.5點子 27/9 東亞 5.375厘 12.5點子 23/9 花旗 5.375厘 12.5點子 26/9 創興 5.375厘 12.5點子 23/9 工銀亞洲 5.375厘 12.5點子 26/9 信銀國際 5.375厘 12.5點子 26/9

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編輯：胡學能