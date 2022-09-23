【香港加息】多間銀行包括花旗陸續跟隨上調最優惠利率12.5點子　一表看清各銀行加P詳情

下一篇文章
【港股夜期+北水】恒指夜期跌35點 北水再錄逾28億元淨流入 主力吸中移動騰訊（不斷更新）
5間港銀周四（22日）宣布調升港元最優惠利率（P）12.5點子後，今（23日）再有港銀公布跟隨調整。香港花旗銀行宣布，由9月26日起，該行港元最優惠利率將由5.25厘上調至5.375厘，而港元儲蓄存款戶口年利率亦將調整至0.125%。
創興銀行宣布，今日（23日）起 ，該行的港元最優惠年利率上調12.5點子至5.375厘，今日港元儲蓄存款利率，由原先的0.001厘，上調12.4點子至0.125厘。
工銀亞洲、信銀國際亦宣布下周一（26日）上調港元最優惠年利率上調12.5點子至5.375厘，而5000港元或以上結餘的儲蓄存款利率由原先的0.001厘，將上調12.4點子至0.125厘。
|銀行
|最新港元最優惠利率
|加幅
|生效日
|滙豐
|5.125厘
|12.5點子
|23/9
|渣打
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|中銀香港
|5.125厘
|12.5點子
|26/9
|恒生
|5.125厘
|12.5點子
|27/9
|東亞
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|花旗
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|創興
|5.375厘
|12.5點子
|23/9
|工銀亞洲
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
|信銀國際
|5.375厘
|12.5點子
|26/9
相關文章：
【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法
編輯：胡學能