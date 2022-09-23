英財相今公布迷你預算案 斥逾5200億控制能源價格（第二版）

英國財相關浩霆周五（23日）公布首份迷你財政預算案。關浩霆承諾政府會採取三大措施處理能源價格危機，預計這一系列措施在未來半年會耗資超過5,200億港元。

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（第二版更新關浩霆國會正式宣讀預算案）

關浩霆（Kwasi Kwarteng）當地周五早上9點半（本港下午4點半），於國會提交新一份迷你財政預算案。

關浩霆於國會演説期間，首先提到要解決能源價格危機。他警告明年能源價格費用或高達6,500英鎊（約5.7萬港元），承諾政府會採取三大措施干預能源價格，預計這一系列措施在未來半年會耗資600億英鎊（約5,258億港元）。

首先，能源價格保證措施會將普通家庭的能源費上限定於2,500英鎊（約2.2萬港元）。其次，政府會針對企業推出能源費減免計劃，向企業提供與家庭同等的價格保證。

第三，政府會推出一項能源市場融資計劃，將為交易者提供緊急資金流動性。

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預算案有多項措施協助民眾應對通脹壓力。首先，當局會廢除年收入超過15萬英鎊要徵收45%的最高入息稅率。英國也會提早一年，於明年4月起實施入息稅基本稅率減1個百分點，屆時將會下調至19%。

政府將於11月取消國民保險（National Insurance， NIC）僱主及僱員供款比率1.25個百分點的增幅。他也宣布會廢除銀行家獎金上限，也會改革退休金管理費上限，以便退休基金可更輕鬆地投資於英國資產。

其次，他透露政府會重新審查稅制，放棄明年上調企業稅的計劃，強調低稅收環境有助鼓勵投資。

他更宣布即日起減印花稅，25萬英鎊以下物業豁免印花稅，而首次置業客購買42.5萬英鎊以下物業也豁免印花稅，料有超過20萬人受惠。

第三，關浩霆宣布於英格蘭40個地區設立低稅低監管的投資區網絡，區内企業可享10年減稅待遇，合資格工廠和機械投資可獲百分百稅收減免。

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責任編輯：鄭錦玲